Os segredos e padrões da limpeza a bordo

Dividir um espaço fechado com um grande número de pessoas, principalmente em viagens longas, pode afetar a saúde e a segurança da tripulação e passageiros que utilizam aeronaves. “Garantir que o ambiente esteja limpo, a cada novo voo, exige procedimentos, equipamentos e produtos específicos uma vez que as sujidades e contaminações são trazidas involuntariamente pelos próprios passageiros”, explica a diretora da Câmara Setorial de Serviços da Abralimp (Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional), Nathalia Ueno.

Nos voos domésticos, por exemplo, que voltam a decolar rapidamente, há menos tempo para limpar do que naqueles que realizam viagens mais longas, o que requer maior agilidade e eficiência por parte da equipe. ”A limpeza de aeronaves é uma tarefa que pressupõe planejamento, organização e a contratação de profissionais treinados e qualificados”, orienta.

Recomenda-se concentrar nas áreas de alta prioridade como os maleiros, poltronas e mesas, banheiros e cozinhas, onde são preparadas as refeições. As mãos também são o principal veículo de transmissão de bactérias. “Por isso, é importante mantê-las limpas ao usar os banheiros e antes de manipular qualquer alimento”.

O uso de equipamentos apropriados como o aspirador de pó, escovas e produtos também ajuda na remoção dos restos de alimentos, poeira e outras sujidades mais escondidas. Entre os recursos para higienização dos ambientes internos das aeronaves está a limpeza a seco, que auxilia na economia de água e garante maior eficiência à limpeza. O borrifador, por exemplo, é um acessório importante.

Os banheiros devem receber especial atenção das equipes de limpeza. A desinfecção destes ambientes é essencial.

Sobre a Abralimp

A Abralimp é uma associação sem fins lucrativos, com a missão de desenvolver o mercado de limpeza profissional, divulgando as melhores práticas. Entre seus serviços e produtos estão a UniAbralimp, centro de capacitação profissional que realiza mensalmente e cursos gratuitos aos associados, ajudando-os no treinamento da mão de obra. Informações pelo site: www.abralimp.org.br

Para saber mais sobre a limpeza em aeronaves acesse a última edição digital da revista Higiplus, (http://www.revistahigiplus.com.br/digital/Higiplus_39/), única publicação do setor de Limpeza Profissional editada em conjunto pela Abralimp e pela Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental (Febrac).

