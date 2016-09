Queiroz Galvão, Oxfort e Carioca Engenharia realizam leilões de máquinas pesadas

Lotes estão disponíveis em 10 estados brasileiros e possuem valor agregado acima de R$ 23 milhões; lances já podem ser efetuados por meio do site da Superbid

São Paulo, setembro de 2016 – As empresas de construção Queiroz Galvão, Oxfort e Carioca Engenharia estão promovendo leilões de escavadeiras, acabadoras de asfalto, tratores, guindastes, caminhões entre outros, que junto correspondem a 175 lotes. Os itens possuem valor agregado de cerca de R$ 23 milhões e o objetivo das empresas é realizar a renovação de seus parques fabris e suas frotas.

O leilão da Carioca Engenharia possui 17 lotes disponíveis, tem como destaque uma acabadora de asfalto Terex UDA 700 (2009), a partir de R$ 136 mil. Outros itens à venda são: três tratores esteiras Cat DGN (2008 e 2006), com lances iniciais de R$ 108 mil; uma acabadora de asfalto vogelle 6.72 (1997) um trator de esteira Sideboon Cat 583K (1979), partindo inicialmente de R$ 65 mil, e três rolos compressores vibratórios altopropulsado Mueller (2001), a partir de R$ 49 mil, compõem a venda da empresa. O leilão se encerra no dia 09/09, às 11h, e os produtos estão disponíveis na cidade de São João do Miriti (RJ).

O pregão da Queiroz Galvão tem encerramento no dia 12/09, às 13h, possui 150 lotes disponíveis, e tem como destaque um guindaste Peiner TN710 (1978), com lance inicial de R$ 245 mil. Além deste item, estão disponíveis uma escavadeira hidráulica Caterpillar 336DL (2009), a partir de R$ 130 mil; dois guindastes Grua Richier 14256 (1967), partindo inicialmente de R$ 122.50 mil, e um trator esteira Komatsu 161 (2005), com valor inicial de R$ 110 mil. Os ativos estão divididos entre as cidades de Recife (PE); Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro; Santana do Paraíso, Sabará e Juiz de Fora, em Minas Gerais; Campo Grande do Piauí e Caldeirão Grande do Piauí, no Piauí; Porto Alegre (RS); Vitória (ES); São Sebastião (SP); São Luis (MA); Altamira (PA), e em São José de Piranhas e Salgado de São Felix, na Paraíba.

Já para a empresa Oxfort, o principal produto é a escavadeira hidráulica Cat 320 DL(2007), a partir de R$ 84 mil. Também estão disponíveis para venda: um rolo compressor rebocável Hyster Cat 621 R (1987), uma escavadeira hidráulica JCB JSB 200L C (2009), uma acabadora de alsfalto Terex CR562 (2009), todos com lances iniciais de R$ 80 mil; um trator de esteiras Cat D8L – Z (1987), partindo inicialmente de R$ 68 mil; um rolo vibratório autopropulsor Hamm 3411P (2008), com valor inicial de 42 mil, e um guindaste Torre Grua Yongmao Stt293 (2008), com lance inicial de R$ 34 mil. Todos os ativos estão disponíveis na cidade de São Paulo (SP) e o leilão tem enceramento no dia 20/09, às 11h.

Todos os lances já podem ser realizados por meio do portal Superbid ( www.superbid.net ), plataforma online de leilões presente em cinco países da América Latina. Também é possível realizar lances presenciais na sede da companhia, em São Paulo, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One – 4º Andar. Mais informações pelo telefone (11) 4950-9400.

Serviço:

Leilões das empresas de construção Carioca Engenharia, Queiroz Galvão e Oxfort

Datas e horários:

Carioca: até terça-feira (09/09), às 11h

Queiroz Galvão: até segunda-feira (12/09), às 13h

Oxfort: terça-feira (20/09), às 11h