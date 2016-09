Ballaké Sissoko & Vincent Segal juntam kora e violoncelo no Sesc Vila Mariana

Malinês e francês fazem apresentação única, com repertório de seus dois álbuns



No dia 18 de setembro, domingo, o Teatro do Sesc Vila Mariana será o palco de uma apresentação única do duo Ballaké Sissoko & Vincent Segal, que vem ao Brasil para apresentar o repertório construído conjuntamente desde 2009, quando gravaram seu primeiro álbum. O show terá início às 18h, e os ingressos podem ser adquiridos no Portal Sesc SP a partir das 16h do dia 6 e, nas bilheterias das unidades, a partir das 17h30 do dia 8.

Ballaké Sissoko e Vincent Segal aproximaram-se para iniciar um trabalho conjunto e lançamento de seu primeiro álbum, Chamber Music, em 2009. O disco foi recebido com surpresa pela crítica internacional e frequentou listas de mais vendidos em países da Europa e também nos EUA. Sissoko e Segal passaram anos viajando e tocando juntos, o que os levou a desenvolverem sua própria tradição híbrida, que bebe nas fontes dos trovadores da África Ocidental e na herança da Música Barroca, tudo embebido de uma sensibilidade moderna. Em 2015, lançam seu segundo álbum, Musique de Nuit, em que o mestre malinês do kora (uma harpa-alaúde de 21 cordas, empregada na tradição musical dos povos da África Ocidental) e o violoncelista francês com passagens pelo trip-hop levam adiante seus experimentos musicais. Neste segundo álbum, dedicam o tema “Passa Quatro” ao violeiro brasileiro Ivan Vilela.

Com essa formação peculiar de violoncelo e kora, o duo impressiona pelo clima que criam em seus shows, transportando a plateia para outras dimensões. No dia 18, apresentarão músicas gravadas nos seus dois discos.

Mais informações e compra de ingressos online, no Portal Sesc SP: bit.ly/sissoko_segal_VM

Fotos de divulgação: https://www.dropbox.com/sh/ nd4hczrfmec6nu5/ AABfceRZ2L4lWUDt8Szuly7qa?dl=0

Serviço:

Ballaké Sissoko & Vincent Segal

Dia 18 de setembro, domingo, às 18h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 06/09, às 16h e nas bilheterias a partir de 08/09, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 40,00 (inteira) l R$ 20,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 12,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Katiusca Medeiros

(11) 5080-3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br