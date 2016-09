Avaaz: Oceanos

A reunião já começou e equipe da Avaaz está prestes a entregar a nossa petição lá – junte-se agora!

Dalia Hashad – Avaaz Queridos amigos, Nossos oceanos estão à beira do colapso. Segundo relatos, vastas áreas consideradas mortas estão se expandindo no Oceano Pacífico. Mas ainda há esperança: no ano passado, quebramos o recorde de áreas marinhas protegidas. Esta semana será decisiva. Podemos perder a batalha da proteção dos oceanos ou conseguir uma vitória sem precedentes para a conservação. Os cientistas afirmam que conservar 30% dos oceanos seria o suficiente para recuperar o resto, plano que na verdade está na mesa de negociações do Congresso de Conservação Mundial que está acontecendo agora! Países fortes no lobby da pesca, como o Japão, estão se opondo ao plano, por isso cabe a nós equilibrar essas forças com o poder popular. Este pode ser o momento da virada da maré – vamos enviar um milhão de assinaturas em defesa dos oceanos diretamente para os tomadores de decisão que estarão no Congresso: Clique aqui para salvar nossos oceanos Os oceanos fornecem metade do oxigênio que respiramos. Mas a pesca excessiva, a poluição e as mudanças climáticas estão destruindo a fonte de vida de nosso planeta. A menos que façamos alguma coisa agora, a voracidade humana poderá causar a pior extinção em massa dos últimos 55 milhões de anos. 180 governos irão votar no Congresso de Conservação e isso pode definir um padrão global para proteger 30% dos oceanos até 2030. Esta votação não tem poder de lei, mas será a base para um acordo obrigatório que será discutido ainda esse ano. Em 2015, mais reservas oceânicas foram criadas do que em toda a história após grandes campanhas populares. Sabemos como fazer a nossa voz ser ouvida. Vamos nos unir mais uma vez para que os oceanos não sejam devastados até a última gota: Clique aqui para salvar nossos oceanos

Cobrindo 71% do nosso planeta e lar de milhares de espécies que ainda nem descobrimos, os oceanos sustentam toda a vida na Terra. Esse é o milagre e a maravilha dos oceanos. Eles são tão resilientes e têm tanta força que podem se curar da destruição causada pelo homem. Mas para isso, precisamos dar ao coração azul de nosso planeta a chance de lutar. E esse é o dom da nossa comunidade, quando unida. Um abraço com esperança e determinação, Dalia, Nell, Danny, Lisa, Ari, Diego, Fatima, Alice e toda a equipe da Avaaz MAIS INFORMAÇÕES: Preservar oceanos é fundamental para a manutenção da vida em todo o planeta, destaca chefe da ONU (Nações Unidas)

https://nacoesunidas.org/ preservar-oceanos-e- fundamental-para-a-manutencao- da-vida-em-todo-o-planeta- destaca-chefe-da-onu/ Havaí recebe esta semana maior congresso sobre proteção da natureza (Zero Hora)

http://zh.clicrbs.com.br/rs/ noticias/noticia/2016/08/ havai-recebe-esta-semana- maior-congresso-sobre- protecao-da-natureza-7357854. html Proteger 30% dos oceanos pode trazer muitos benefícios (University of York) (em inglês)

https://www.york.ac.uk/news- and-events/news/2016/research/ oceans-conservation-fisheries/ Esperança: um plano viável para salvar os oceanos (National Geographic) (em inglês)

http://voices. nationalgeographic.com/2016/ 06/08/hope-spots-an- actionable-plan-to-save-the- ocean/ Aumente áreas de proteção para conservação eficaz da biodiversidade marinha (IUCN) (em inglês)

https://portals.iucn.org/ congress/motion/053 Obama cria a maior área de proteção do planeta no Havaí (Washington Post) (em inglês)

https://www.washingtonpost. com/politics/obama-to-create- the-largest-protected-place- on-the-planet-off-hawaii/2016/ 08/25/54ecb632-6aec-11e6-99bf- f0cf3a6449a6_story.html



A Avaaz é uma rede de campanhas global de 44 milhões de pessoas que se mobiliza para garantir que os valores e visões da sociedade civil global influenciem questões políticas nacionais e internacionais. (“Avaaz” significa “voz” e “canção” em várias línguas). Membros da Avaaz vivem em todos os países do planeta e a nossa equipe está espalhada em 18 países de 6 continentes, operando em 17 línguas. Saiba mais sobre as nossas campanhas aqui, nos siga no Facebook ou Twitter.



Você se tornou membro do movimento Avaaz e começou a receber estes emails quando assinou a campanha “Community Petitions Site” no dia 2014-09-18 usando o seguinte endereço de email: jornalistaraysantos@gmail.com.

Para garantir que as mensagens da Avaaz cheguem à sua caixa de entrada, por favor adicione avaaz@avaaz.org à sua lista de contatos. Para mudar o seu endereço de email, opções de idioma ou outras informações pessoais, entre em contato conosco, ou clique aqui para descadastrar-se.

Para entrar em contato com a Avaaz, não responda este email, escreva para nós no link www.avaaz.org/po/contact.