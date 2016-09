Teatro, brincadeiras e música são atrações para crianças no Sesc Vila Mariana

Em setembro, a programação para o público infantil está recheada de diversão



O Sesc Vila Mariana receberá, neste mês de setembro, a Cia. As Graças para apresentar o espetáculo teatral “Poemas Para Brincar” no Auditório da Unidade (dia 25), às 15 horas. Ainda neste dia (25), a criançada poderá se divertir a partir das 16 horas, na Praça de Eventos, com o Grupo Caipirinhas e Caipirinhos no espetáculo musical “Meu Pequeno Coração Caipira”. A brincadeira não termina, e nos dias 17 e 18, os pequenos podem participar da atividade “Brincando de Faz de Conta” e apenas no dia 17, o Grupo Arte Simples de Teatro conduz a vivência “A Bola Como Descoberta dos Sonhos”. As atrações são livres e, na maioria, gratuitas.

O espetáculo “Poemas Para Brincar” com a Cia. As Graças se apresenta no Auditório do Sesc Vila Mariana, dia 25 de setembro, domingo, às 15 horas. A história centraliza-se em duas crianças, Ana e Juca, que inventam uma maneira diferente de brincar: através do jogo de palavras, descobrem o universo da poesia. Cada poema se torna uma grande jornada por um mundo de imaginação, sonho e alegria: o mundo da criança, onde ainda é possível a simplicidade e a delicadeza. A partir da linguagem mágica dos bonecos e da poesia de José Paulo Paes, os bonecos ganham vida. Poesia e movimento se completam numa contínua brincadeira onde a criança é convidada a brincar de bola, pião e poesia.

A Cia. Teatral As Graças é formada por quatro atrizes: Daniela Schittini, Eliana Bolanho, Juliana Gontijo e Vera Abbud. A companhia trabalha com essa mesma formação há doze anos, sem interrupção, conseguindo manter um repertório estável. Por ser essencialmente feminino, o grupo precisa contornar a lacuna da dramaturgia teatral, que é focada principalmente em papéis masculinos, e criar seus próprios textos. Em suas montagens para crianças, utilizam sempre a linguagem de bonecos.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de 14/9, às 17h30, nas bilheterias, com custo de R$ 5,00 a R$ 17,00. Para crianças até 12 anos, é grátis.

Logo em seguida, a criançada já poderá assistir ao espetáculo cênico musical “Meu Pequeno Coração Caipira” com o Grupo Caipirinhas e Caipirinhos, que celebra a cultura tradicional caipira por meio de canções, causos, modinhas, adivinhas, simpatias e trava-línguas. A apresentação é repleta de humor, poesia e se identifica com o universo infantil. A atração acontecerá na Praça de Eventos da Unidade, gratuitamente, às 16 horas.

Nos dias 17 e 18, sábado e domingo, os instrutores de atividades socioeducativas do Sesc Vila Mariana irão conduzir a vivência Brincando de Faz de Conta, que tem o objetivo de explorar os sentidos e as linguagens artísticas por meio de atividades de contação de histórias, música e artes, utilizando materiais diversos e objetos como fantoches, bonecos, origamis, vestuários, adereços, jogos e brincadeiras. A atividade acontecerá das 10h às 11h, e das 14h às 15h, no Espaço de Brincar, localizado no 7º Andar (Torre B), da Unidade, gratuitamente.

Apenas no dia 17, sábado, a partir das 17 horas, o Grupo Arte Simples de Teatro irá proporcionar um desdobramento do espetáculo “A Bola: Histórias Que Rolam”, na Praça de Eventos, de forma gratuita. As atrizes do grupo irão propor jogos de ressignificação da bola de futebol, convidando os presentes para a vivência “A Bola Como Descoberta dos Sonhos”, a partir de jogos teatrais, em que a bola é protagonista e passa a ser provocadora e espectadora de uma narrativa que contém os sonhos de cada integrante.

Serviço:

“Poemas Para Brincar”

Com a Cia. As Graças

De 25 de setembro a 16 de outubro, domingos, às 15 horas

Dia 12 de outubro, quarta-feira, às 15 horas

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 60 minutos

Livre

Para crianças até 12 anos – grátis.

Ficha Técnica:

Autor: José Paulo Paes

Assessoria Artística: Eduardo Amos

Música: Madan

Atrizes Manipuladoras: Daniela Schitini, Eliana Bolanho, Juliana Gontijo e Vera Abbud

Produção e Administração: Cia Teatral As Graças e Norma-Lyds

Limitado a quatro ingressos por pessoa. Venda de ingressos a partir de 14/9, às 17h30, nas bilheterias.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

“Meu Pequeno Coração Caipira”

Com o Grupo Caipirinhas e Caipirinhos

Dia 25 de setembro, domingo, às 16 horas

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis

“Brincando de Faz de Conta”

Dias 17 e 18 de setembro, sábados e domingos |10h às 11h; 14h às 15h

Local: Espaço de Brincar (7º Andar – Torre B)

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis | Sem retirada de ingressos

Vivência

“A Bola Como Descoberta dos Sonhos”

Com Grupo Arte Simples de Teatro

Dia 17 de setembro, sábado, às 17 horas

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Duração: 90 minutos

Livre

Grátis

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

