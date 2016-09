Ensino médio ‘repete’ de ano, enquanto o fundamental tem nota melhor

O ensino médio em Mato Grosso do Sul, tanto público como privado, não conseguiu “passar de ano” na avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) referente a 2015.

O único grupo que conseguiu bater a meta foi o ensino fundamental anos iniciais, de 1º ao 5º ano.

Esses números foram divulgados hoje pelo Inep, que desenvolveu o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2005 para servir de referência na avaliação da educação brasileira. O Ideb é divulgado a cada dois anos.

A estatística mostrou que os avaliados do ensino médio no Estado que fizeram os estudos no ensino público atingiram nota de 4,3, enquanto a projeção do Inep, uma autarquia do Ministério da Educação e Cultura (MEC), era de 4,4.

Na avaliação dos alunos da rede particular, também houve desempenho abaixo do projetado. O resultado de 2015 foi 6,4, enquanto o esperado era 6,6.

BONS NÚMEROS

O Ideb medido com estudantes do ensino fundamental anos iniciais teve avaliação acima da expectativa. Na rede pública, o índice atingido de 5,3 correspondeu bem acima da meta, que era de 4,8. A nota obtida equivale ao que se esperava atingir só em 2019.

Os jovens que estudam na rede privada apresentam nota bem acima dos colegas que estudam em escolas públicas. Ainda assim, ficaram sem atingir a meta estipulada para este ano. O resultado foi de 7,0, enquanto a meta era de 7,1.

NA CAPITAL

Essa avaliação do ensino foi feita também por município e em Campo Grande os resultados nas redes municipal e estadual (dados disponíveis divulgados) tiveram resultados diferentes.

O governo do Estado ficou abaixo da meta, com 4,2 de índice identificado, contra a meta de 4,4. A prefeitura conseguiu obter a nota projetada para 2015, que era de 5,0.

REPERCUSSÃO

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ponderou que apesar de não atingir a meta, o ensino estadual evoluiu com relação à avaliação de 2013.

“Hoje nós tivemos mais uma boa notícia no setor educacional. Eu sempre digo Mato Grosso do Sul paga já o melhor salário de professor do Brasil. Isso é bom, eu fico contente com isso. É bom nosso professor estar bem remunerado, estamos com um grande programa de formação continuada, de melhoria das estruturas escolares, merenda, kit escolar”, disse.

O superintendente de políticas de educação da Secretaria de Estado de Educação (SED), Waldir Leonel, disse que houve um trabalho intensivo para buscar evolução no ensino estadual.

“No ano passado, por meio do programa ‘SED vai às Escolas’, a secretaria percorreu escolas dos 22 polos. A secretaria atuou prioritariamente nas escolas com os índices mais baixos e fez acompanhamento pedagógico com professores, com ênfase em matemática e português”, disse o superintendente.

A Prefeitura de Campo Grande também foi procurada, mas informou que dará retorno nesta sexta-feira (9).