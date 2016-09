Polícia apreende 378 kg de maconha que saiu de MS com destino a Florianópolis

Motorista e passageiro foram presos em flagrante

– Correio do Estado – 16h:23

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, por volta das 6h de hoje, em Santa Catarina, 378 quilos de maconha que saiu de Mato Grosso do Sul e seria entregue em Florianópolis. A apreensão ocorreu no km 148 da BR-101, em Itapema.

Segundo a PRF, a droga estava escondida dentro de sete pneus montados, com rodas, como se fossem steps de carreta graneleira, com placas do Paraná.

O condutor, de 30 anos, e o passageiro, de 26 anos, juntamente com o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Itapema. Até a publicação desta notícia, a PRF não informou se eles já tinham passagem pela polícia.