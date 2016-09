CINCO ITENS QUE VÃO TORNAR O CAFÉ DA MANHÃ MAIS PRÁTICO

São Paulo, setembro de 2016 – Considerada a refeição mais importante pelos nutricionistas, o café da manhã ajuda a reabastecer as energias e garante a disposição. No entanto, por conta da rotina agitada, muitas pessoas acabam abrindo mão dele para ter alguns minutos a mais de sono ou com qualquer outra atividade.

Uma alternativa para esse problema é apostar na utilização de eletrodomésticos que otimizem as tarefas de casa, como os produtos da Black+Decker, capazes de tornar o preparo das refeições mais rápido e sem deixar o sabor de lado. Conheça alguns dos destaques da marca:

Tostador







Nada como um café da manhã mais gostoso com pães quentinhos e tostados a sua maneira. Com o Tostador Black+Decker TO850 é possível tostar pães de acordo com a textura desejada, em sete diferentes níveis de temperatura, desde o mais clarinho até o mais torradinho. O modelo conta com o botão cancelar, que permite interromper o processo a qualquer momento, bandeja coletora de migalhas, para facilitar a limpeza, além de corpo termicamente isolado, baixo consumo de energia e suporte para enrolar o cabo elétrico.

Cafeteira



Com design moderno e acabamento em aço inox, a Cafeteira Black+Decker CMX prepara até 23 cafés e conta com jarra térmica que mantém a bebida aquecida por mais tempo do as jarras convencionais. Outras facilidades são: porta-filtro removível, o que auxilia na limpeza; sistema corta-pingos, permite que a jarra seja retirada da cafeteira antes que o processo total do preparo seja concluído, sem vazamentos; amplo visor do nível de água; e luz indicadora de funcionamento.

Espremedor de frutas



Praticidade é um dos principais desejos das pessoas nos dias de hoje, e essa é a proposta do Espremedor de Frutas CJ INOX da Black+Decker. Com acabamento em aço inox, o que o transforma em um item de decoração, o produto é ideal para quem não abre mão de um suco natural logo no início do dia. Conta com duas castanhas em tamanhos diferentes, para espremer laranja ou limão, haste que auxilia no preparo das bebidas, bico direcionador para despejar o suco diretamente no copo e compartimento para enrolar o fio.

Chaleira Elétrica

Para servir bebidas quentes, como chá e café, a Black+Decker apresenta a Chaleira Elétrica KX. Segura e prática, ela conta com desligamento automático quando a água atinge a temperatura ideal e linda jarra vermelha metálica de 1,8L que pode ser retirada da base e levada à mesa. O modelo possui ainda tampa com trava de segurança e sistema abre fácil, que funciona com um simples toque, além da base com sistema de aquecimento e porta fio, visor do nível de água e luz indicadora de funcionamento.



Misturador Multiuso M100





Compacto e sem fio, o Misturador Multiuso Black+Decker M100 pode ser utilizado na mistura de vitaminas, chocolates, cappuccino ou para fazer espuma no leite. O modelo possui haste removível em aço inox, o que garante alta durabilidade e facilidade na limpeza.



Sobre a Stanley Black+Decker

Considerada uma das maiores e mais importantes empresas de ferramentas e eletrodomésticos do mundo, a Stanley Black+Decker está presente no Brasil com uma fábrica em Uberaba, MG, e distribuição em todo território nacional. A marca conta com uma linha completa de eletrodomésticos, com ferros de passar, aspiradores, liquidificadores, batedeiras, mixers, sanduicheiras, grills, fornos, cafeteiras, panelas elétricas, secadores, balanças, umidificadores, entre outros. Também comercializa no Brasil ferramentas elétricas, manuais e acessórios com as marcas DeWalt (linha industrial), Stanley (linha profissional) e Black+Decker (linha doméstica).

