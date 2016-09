Não viva na fé de outra pessoa

Leia: Leia I Reis 2:1-4 e Leia Reis 11:1-12

Uma pessoa apoiada na fé de outra pessoa não cria sua identidade diante de Deus.

Se você não tem um relacionamento verdadeiro com Deus, tenha a certeza que em um determinado momento da vida você abrirá mão da sua fé.

Tem muitos filhos que depositam sua fé confiando na fé de seus pais. Agindo dessa maneira jamais conseguiram andar sozinho eles acabam tomando decisões insensatas.

Você não pode basear sua vida, na fé de ninguém.

Portanto, que possamos aprender a caminhar com nossas próprias pernas, buscando sempre a direção de Deus; afinal, é o nosso relacionamento e comunhão com Deus, que nos inspirará e direcionará ao caminho certo. Como diz o livro de Romanos 12:3 “Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém; mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus, repartiu a cada um.”

Entenda que a fé é individual.

A nossa fé é subjetiva, individual e íntima.

Seu relacionamento com Deus não deve ser apoiado na fé de outras pessoas.

O texto da palavra de Deus mostra Davi chamando a atenção de seu filho Salomão :“seja forte e seja homem.”

Davi estava querendo dizer não seja moleque. Seja homem para assumir a sua posição de Rei.

Seja homem para honrar a Deus que te colocou na posição de rei.

Seja forte para não ceder às tentações desse mundo e as seduções dos outros deuses.

Seja homem para honrar quem te honrou.

Deus sempre estabelece um perímetro onde devemos andar. E esse perímetro esta definido na sua palavra.

Se você decidir ultrapassar esse perímetro e fizer besteira, não adianta culpar o Senhor, porque Ele não te impediu.

Deus dá o livre arbítrio para que possamos decidir em nossas escolhas. Cabe a você Tomar a decisão certa ou errada.

Quando Deus estabelece as leis e os seus ensinamentos é para o nosso beneficio. Por isso devemos sempre ficar dentro da palavra de Deus.

Davi estava dizendo a Salomão que para ter a proteção de Deus deveria obedecer tudo que Deus tinha estabelecido na sua lei.

Precisamos ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus para entender qual é operímetro que Deus estabeleceu para nós.

PARA LER A MENSAGEM COMPLETA CLIQUE NO LINK ABAIXO:

http://ieqpalmira.com.br/cultostexto/naovivanafedeoutrapessoa.html

Igreja do Evangelho Quadrangular Jardim Palmira e do Pari.

Mensagem pregada (04/09/2016)

Pastor Marlon Góes