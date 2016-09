UFSCar abre espaço de empoderamento para famílias de pessoas com altas habilidades

Encontros são mensais e acontecem no Campus São Carlos da Universidade

Pessoas com altas habilidades são as que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse.

Pensando nisso, professores e estudantes do curso de licenciatura em Educação Especial, do Departamento de Psicologia (DPsi) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), estão desenvolvendo a atividade de extensão “Espaço de empoderamento para famílias de pessoas com altas habilidades”, sendo que o próximo encontro acontece no dia 13 de setembro.

O objetivo é criar um espaço de informação, discussão e debate sobre o assunto e os direitos ao atendimento educacional especializado, além de auxiliar familiares de pessoas com indicadores de altas habilidades na compreensão da diversidade de seus filhos e filhas.

A atividade, voltada a pais e/ou responsáveis, familiares e cuidadores de pessoas com altas habilidades, é gratuita, e não é necessário fazer inscrição.

Os encontros acontecem no prédio da Educação Especial, localizado na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar, das 18 às 20 horas, nas seguintes datas: 13 de setembro, 4 de outubro, 8 de novembro e 6 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas pelos e-mails rose.rangni@uol.com.br e calazans.dani@gmail.com.

Ascom UFSCar