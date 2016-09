Representante em três Olimpíadas, Rubens Valeriano divide experiências com crianças em colégio de SP

São Paulo, (SP) – O ciclista de mountain bike Rubinho Valeriano, representante do Brasil nos Jogos Rio 2016 e também em Pequim 2008 e Londres 2012, estará neste sábado (10) no Colégio Piaget, em São Paulo (SP), em uma ação social promovida pela Specialized. O mineiro de 36 anos levará ao local sua bike Specialized Torch e os equipamentos utilizados na Olimpíada, interagindo com as crianças de uma maneira em geral. Estão programadas fotos e autógrafos com os alunos e ele também contará um pouco de sua história no ciclismo. Rubinho competiu no Parque Radical de Deodoro na Rio 2016 e, mesmo não sendo protagonista na disputa pelo ouro, foi muito incentivado pelo torcedores brasileiros em todos os trechos da pista do Cross Country Olímpico (XCO). Ele terminou em 30º lugar na elite masculina. Depois de largar na quinta fila, o ciclista foi atrapalhado por um adversário a sua frente. Assim, perdeu tempo e posições, obrigado a fazer uma corrida de recuperação. A ação deste sábado faz parte de um projeto realizado pela Specialized em parceria com o Colégio Piaget, para tornar o esporte mais conhecido entre as crianças, que envolve aulas com temas sobre o mundo do ciclismo, algo que tem empolgado os alunos. Dando sequência ao projeto, a Specialized participará de diversas atividades no sábado (10). Além da presença de Rubinho, a marca apoiará a turma do sexto ano na montagem de uma exposição sobre o Cross Country Olímpico, na Feira de Ciências da escola, com atividades programadas entre 9 e 14 horas. Haverá, também, pequenas palestras sobre ciclismo e uma prova no ginásio do colégio. A Feira de Ciências arrecadará fundos para a Cotic – Centro Organizado de Tratamento Intensivo a Crianças (www.cotic.org) – e a Specialized fará rifa de uma bike infantil em apoio à instituição. Serviço:

Encontro com Rubinho Valeriano

Data: 10 de setembro

Horário: 9h às 14h

Local: Colégio Piaget

