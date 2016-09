Estudantes da Júnior Achievement realizam Feira de Miniempresas em Campo Grande

Levando o empreendedorismo para as escolas há 97 anos em mais de 120 países ao redor do mundo, a Instituição Júnior Achievement realiza nos dias 09, 10 e 11 de setembro a Feira de Miniempresa em Campo Grande. O evento proporciona aos estudantes do 2º ano do Ensino Médio a experiência prática em economia e negócios, na organização e na operação de uma empresa.

Neste ano, 10 miniempresas participam do programa com 180 alunos de oito escolas da Capital, são elas: Colégio Oswaldo Tognini, Colégio Raul Sans de Matos, Colégio Status, E. E. Hércules Maymone, Instituto Mirim – Centro, Instituto Mirim – Carandá I, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Tic Tac e E. E. Joaquim Murtinho apresentando produtos diversos, como aromatizante repelente, protetor de calçados para motociclistas, luminária de colheres e papelão, cama pet de pneu, almofada multiuso, amplificador de som, abajur feito com materiais reciclados como garrafa PET e MDF e puff de tecido e isopores de formatos variados e cheiros. Cerca de 50 voluntários estão envolvidos no projeto.

Como funciona?

O programa de educação econômico-prática é desenvolvido durante 15 semanas nas escolas, proporcionando vivência na organização e na operação de uma empresa por meio do método “Aprender Fazendo”. Os alunos aprendem a identificar conceitos da livre iniciativa, mercado, comercialização, produção, necessidades do consumidor, conceitos de oferta e demanda e a valorização de atitudes empreendedoras com quatro profissionais voluntários das áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção que aplicam os fundamentos da economia de mercado e da atividade empresarial, em que cada participante se converte em um miniempresário.

Os alunos escolhem um produto a ser fabricado e comercializado, vendem ações para conseguir o capital necessário para o empreendimento, organizam a administração elegendo um Presidente e os diretores de RH, Produção, Finanças, Marketing e Vendas, compram matéria-prima, produzem, vendem, pagam salários e comissões e recolhem impostos, que são recolhidos, doados a instituições filantrópicas escolhidas previamente pelos participantes do programa e o lucro é distribuído entre os acionistas, trabalhando valores como honestidade, ética, perseverança, responsabilidade social e a importância de superar desafios através do trabalho em equipe.

Serviço

Data: 09, 10 e 11 de outubro

Horário de Funcionamento: 10h ás 22h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

