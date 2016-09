10/09 – Dia Mundial do Combate ao Suicídio

Depressão entre idosos: precisamos falar sobre isso

No Dia Mundial de Combate ao Suicídio (10/9) a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) alerta para a importância de reconhecer os sinais de depressão no idoso – considerado o principal fator de risco entre aqueles que intentam contra a própria vida

Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um problema de saúde pública, o suicídio tem os maiores índices de ocorrência em países de baixa e média renda, representando 75% dos aproximadamente 800 mil registros de pessoas que tiram a própria vida anualmente, conforme indica o o primeiro – e até agora único – Relatório Global para Prevenção do Suicídio da OMS, de 2014.

O levantamento mostra ainda que a idade é um fator de risco para o suicídio, sendo as taxas mais altas entre pessoas acima dos 65-70 anos ou mais e, em segundo lugar, entre os 30 a 49 anos. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) em geral o grupo de risco responsável por 80% dos casos nesta faixa etária corresponde a pessoas acima dos 65 anos e do sexo masculino.

De acordo com o médico geriatra pela SBGG, Ulisses Cunha, a causa mais frequente é a depressão não diagnosticada, não tratada ou inadequadamente conduzida. Ele aponta que aproximadamente 70% dos casos de suicídio nesta fase da vida pode ser atribuída a depressão, usualmente, a primeira pela qual estas pessoas passam. “O risco de suicídio de qualquer pessoa deprimida é em torno de 15%”, pontua Cunha. O geriatra esclarece ainda que psicoses, demências e abuso de drogas como álcool, também são apontadas como causas deste tipo de morte.

No idoso deprimido as principais situações de risco que merecem ser observadas e acompanhadas são aquelas relacionadas a perdas, como o aniversário de perda – do esposo/esposa; aniversário de casamento e etc.

Outro dado alarmante apontado por Cunha é que em termos de tentativas bem sucedidas – no idoso é em torno de 100%, enquanto em pessoas de outras faixas etárias de 10 para um. “Quando o idoso não é capaz de concretizar o ato suicida suspeita-se de déficit cognitivo ou de alguma incoordenação motora”, avalia.

Cunha esclarece ainda que em geral pessoas idosas propensas a cometer um ato contra a própria vida dão pistas verbais ou de comportamento (nem sempre claramente). “É importante observar que aproximadamente 75% dos que se suicidaram fizeram uma consulta clínica até um mês antes do suicídio – e 30% a 50% uma consulta clinica até uma semana antes”, revela ele, com base em dados consolidados na literatura internacional e nacional. “Acreditamos que esta procura por um médico seja uma forma de pedir ajuda nem sempre compreendida pelo profissional de saúde”, relata.

Outra forma de intentar contra a vida é o “suicídio passivo-crônico” – forma comum em medicina de idosos. ou seja, um suicídio lento, não claramente manifesto Cunha cita como exemplos a recusa alimentar, em seguir prescrições, retardo em tratamentos médicos e, até mesmo, provocar quedas propositais.

A forma mais eficaz de evitar suicídio secundário a depressão é o diagnostico precoce e correto do distúrbio acompanhado de um tratamento eficaz. O geriatra reforça ainda que nem todo caso de depressão incorre no ato de tirar a vida.

Tatiana Almeida

RS Press – Agência de comunicação – SBGG