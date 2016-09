Brasil é tema de Sarau literário

Crianças e adolescentes apresentam poesias com influencia da cultura brasileira

O maracatu nordestino, o Boi-bumbá do norte, a congada do sudeste, a festa da uva no sul, a cavalhada do centro-oeste e o reisado do nordeste são algumas das manifestações culturais que serão relembradas por crianças de 8 a 15 anos no Sarau Literário do Colégio Integral, que acontece no próximo dia 21 de setembro, às 17h.

Com o tema “Meu Brasil Brasileiro”, o evento será uma oportunidade para os alunos se expressarem artisticamente, “com o objetivo de contribuir para que eles conheçam e utilizem elementos constitutivos da linguagem de forma reflexiva e funcional, estimulando um olhar crítico, e simultaneamente poético, através da cultura brasileira”, disse Luiz Rocha, diretor da instituição.



Na programação, apresentações teatrais, musicais, exposição, feira gastronômica, cordel, museu do som e a entrega do Livro Nossas Palavras. “Queremos contribuir com a formação do aluno como escritor proficiente. Vamos editar um livro com os melhores textos como incentivo aos educandos à se preocuparem com a qualidade das redações, além de ser um estímulo à criatividade nos diversos gêneros textuais”, revela Rocha.

Serviço

Sarau Literário – “Meu Brasil Brasileiro”

Quando: 21 de setembro

Horário: 17 horas

Onde: Colégio Integral

Endereço: Av. Fernando Menezes Goés, 570, Pituba

Apresentação das crianças de 8 a 15 anos

