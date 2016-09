Professores de Canaã dos Carajás e Paraupebas recebem certificado do IEE em esporte educacional

Atividades do último módulo do segundo ano do Formação Continuada de Professores da Rede Pública será nos dias 13 e 14, em Canaã. O projeto conta com o patrocínio da Vale e parceria da Fundação Vale

São Paulo, (SP) – Depois de quatro capacitações ao longo de 2016, o projeto Formação Continuada de Professores da Rede Pública, realizado pelo Instituto Esporte & Educação (IEE), volta a Canaã dos Carajás (PA) para o quinto e último módulo do ano. Nos dias 13 e 14 de setembro, a partir das 8h, no auditório do CIAC/SINE, serão realizados o Seminário de Boas Práticas e a solenidade de encerramento do segundo ano do projeto na cidade, com a presença de representantes do IEE e de profissionais de educação de Canaã e de Parauapebas. O projeto conta com o patrocínio da Vale, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte/Governo Federal e parceria da Fundação Vale. No primeiro dia da formação, na terça-feira (13), os 50 professores de Canaã e de Parauapebas, mais dez tutores irão se preparar para a apresentação dos projetos que foram aplicados durante os meses de agosto e setembro nas escolas da rede dos municípios de Canaã e Parauapebas. Eles serão expostos na manhã no dia seguinte, no Seminário de Boas Práticas. “Será um momento de avaliar os conteúdos e o impacto dos quatro encontros no dia a dia da escola. Os professores foram evoluindo enquanto grupo e percebendo a necessidade de registrar suas práticas pedagógicas e ampliar os estudos para outras áreas de aplicação, e não apenas a que eles dominam” ressalta a formadora do IEE, Cibelle Borges. Junto a Natália Santos, elas são responsáveis pela formação no município. Além do Seminário, na quarta-feira, pela tarde, será realizada a solenidade de encerramento do segundo ano do projeto, com a presença dos gestores dos municípios e dos diretores e coordenadores escolares que também participaram de reuniões de formação e apresentaram seus resultados. Professores, gestores, tutores e os municípios receberão um certificado de conclusão do ciclo. “Os professores de Canaã dos Carajás e Parauapebas têm uma característica ímpar de participação, que contribui positivamente para as construções. Podemos perceber o quanto o grupo amadureceu e ampliou a compreensão sobre a metodologia, deixando as discussões mais críticas e reflexivas. Na avaliação escrita e oral, tivemos 100% de satisfação”, comenta a formadora do IEE Natalia Santos. “Estou muito feliz por participar do projeto. Posso afirmar que a jornada de aprendizagem foi muito significativa para minha prática pedagógica e percebo o quanto aprendi e cresci profissionalmente, socialmente e culturalmente. Estar nesta caminhada me faz ser um educador melhor”, afirma o professor tutor Hugo Clézio Andrade dos Santos, da Escola Carmelo Mendes. Formação Continuada de Professores da Rede Pública – O projeto está no seu quarto ano e tem a missão de formar professores e gestores na metodologia do esporte educacional, com o objetivo de qualificar e ampliar o acesso de crianças e jovens ao esporte dentro e fora da escola. Neste ano, o projeto atua em 19 cidades de sete estados (Pará, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul) com o objetivo de capacitar 800 professores e gestores da rede pública para a implantação e qualificação de programas voltados para a prática da educação física e do esporte nas cidades. Cada município tem cinco etapas de capacitação, totalizando 80 horas de formação presencial e 20 horas de acompanhamento à distância. Serviço

Projeto Formação Continuada de Professores da Rede Pública – Canaã dos Carajás (PA)

Datas: Terça (13) e quarta-feira (14)

Horário: 8h às 17h

Local: auditório do CIAC/SINE (avenida JK, 104 – Centro) Sobre o Instituto Esporte & Educação – O Instituto Esporte & Educação (IEE) foi criado em 2001, já atendeu 3,1 milhões de crianças e jovens em todo o Brasil e contribuiu para a formação de mais de 30 mil professores. Dentre os Parceiros do IEE estão Mondelez Brasil, Fundação Mondelez International, Rede, Itaú, Instituto Votorantim, Banco Votorantim, Petrobras, NIKE, Instituto Península, Nestlé, Novelis, EDP/Instituto EDP, CIELO, Vale, Monsanto, Abbott, Estácio, Yamana, Roche, BTG Pactual, Deutsche Bank, Ticket, Correcta, Trench Rossi e Watanabe Advogados, Desenvolve SP, Chevron, Vedacit, Merial, Eaton, Netshoes, Fabrica de Cidadania/Ache. Saiba mais sobre o IEE: http://goo.gl/ePnnai Mais informações no site do IEE : www.esporteeducacao.org.br/

Sobre a Fundação Vale

A Fundação Vale busca promover o esporte como fator de inclusão social, educação, cidadania, saúde e convivência, incentivando a disseminação de uma cultura esportiva nas comunidades. Um dos seus focos na área de esportes é o fortalecimento de atividades esportivas na escola, razão pela qual apoia o projeto de formação de professores do IEE. Paula Otero – MTb 17268/MG

