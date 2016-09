O Boticário na Dança seleciona 21 projetos para receberem patrocínio em 2017

O programa O Boticário na Dança comemora mais um ano de incentivo a projetos brasileiros de dança e anuncia os selecionados do edital de 2016. Dentre os mais de 300 trabalhos inscritos, a comissão de análise do programa elegeu 21 projetos de 14 estados do país para receber apoio no ano de 2017.

Os selecionados, que se dividem entre companhias, festivais, mostras artísticas, workshops e eventos de dança, atenderam a critérios como perspectiva de enriquecimento sociocultural, concepção geral do projeto, currículo e viabilidade de execução – requisitos que vão ao encontro dos objetivos de O Boticário na Dança de contribuir para a preservação, a valorização e o acesso à dança e às suas diversas manifestações, além de estimular a formação de público e talentos para a área.

Confira abaixo a lista completa dos selecionados deste ano:

Minas Gerais

Grupo Corpo

O Grupo Corpo – uma das mais prestigiadas companhias de dança contemporânea do Brasil – faz temporada popular, levando aos palcos de Belo Horizonte duas obras de seu repertório.

www.grupocorpo.com.br

Mimulus

Os projetos da Mimulus e sua Essência destinam-se à circulação dos espetáculos Companhia, com apresentações especialmente desenvolvidas para a formação de público entre escolares, e à formação de novos artistas, por meio do Grupo Mimulus Jovem. A proposta é contribuir também para a formação de técnicos e difusores de sua linguagem. Suas atividades se estendem, a partir de sua sede em Belo Horizonte (MG), por uma rede nacional e internacional construída em seus 24 anos de caminhada.

www.mimulus.com.br

Mostra Benjamin de Oliveira – Edição Dança

A mostra contará com uma curadoria especializada que selecionará trabalhos na área da dança que dialoguem com a cultura afro-brasileira contemporânea ou tradicional e que tenham um elenco formado predominantemente por artistas negros. A Mostra será realizada durante duas semanas e contará com espetáculos e atividades formativas com entrada gratuita ou a preços populares.

burlantins.com.br/benjamin/a-mostra-2

Cia Mario Nascimento

A companhia sediada em Belo Horizonte (MG) é uma forte referência em dança contemporânea no Brasil e, em 2016, completa 18 anos de existência. Criada pelo coreógrafo e diretor Mário Nascimento, a Cia MN tem direção musical do compositor Fábio Cardia. Seu mais recente espetáculo é ZHU, que traz o tema da resistência ao palco com um elenco de nove bailarinos.

www.marionascimento.com

Dança Multimídia

O programa Dança Contemporânea Multimídia em Circulação surge do encontro entre Vanilton Lakka e os equatorianos Cristina Baquerizo e José Toral. Composto pelas performances FASE e Sujeito Corpóreo – Corpo Midiático e as propostas pedagógicas Oficina de técnicas de solo, Laboratório de experimentação sonora com dança e tecnologia e oficina Conexões entre Danças Urbanas e Dança Contemporânea.

www.lakka.com.br

São Paulo

Céu de espelhos

Apresenta-se como uma obra bela e lúdica, agradando aos diferentes públicos. Em cena, a beleza dos bailarinos se mesclam e dialogam com a beleza dos elementos cênicos e da iluminação, compondo uma atmosfera surreal levando o público ao encantamento e mergulho no fantasioso mundo de Alice no país das maravilhas com referências a psicodélica canção Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles.

Periferias #P

Periferias é o novo projeto da plataforma artística #P de dança urbana, dirigido pelo coreógrafo Rodrigo Vieira e inspirado no Passinho. O projeto quer contribuir para a valorização dessa expressão artística e do potencial dos dançarinos do Passinho. Periferias reforça uma nova experiência no desenvolvimento do repertório coreográfico e da trajetória profissional dos artistas com moradores das comunidades de Manguinhos e Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.

www.coopdanca.com.br

Manutenção – Cia Corpos Nômades

Desenvolvimento e manutenção da programação em dança contemporânea do Espaço Cênico O LUGAR – Cia. Corpos Nômades”, que completará 10 anos de existência, promove a dança contemporânea feita pela Cia. Corpos Nômades na região da Rua Augusta central, transformando o tecido urbano desta parte da cidade num local mais belo e culturalmente atraente.

www.ciacorposnomades.art.br/wordpress

Maranhão

850 Conexão Dança

Em sua 9ª edição o Conexão Dança é um festival que faz parte do calendário artístico do estado, tendo em sua programação importantes artistas do Maranhão e do Brasil. Apresentando um conjunto de ações direcionadas para artistas da Dança; promovendo um espaço de circulação e encontro para pessoas interessadas na diversidade de linguagens, perspectivas de criação e pesquisa no universo artístico contemporâneo.

www.conexaodanca.com.br

Piauí

Dança – Diálogo

O evento que acontece na cidade de Jaicós, interior do Piauí, atrai olhares por contar com a participação de jovens em situação de vulnerabilidade social. Uma bela forma de estimular e valorizar os elementos culturais da região, chamando a atenção para produções artísticas locais e formando plateia através de apresentações de dança.

pontodeculturajaicos.wordpress.com

Paraíba

Interatos – Mostra e Formação Permanente de Dança

O Interatos – Mostra e Formação Permanente de Dança promove mensalmente apresentações e atividades de formação (oficinas, cursos, debates, rodas de conversa e seminários) com artistas locais, nacionais e internacionais nos espaços do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, da FUNESC – Paraíba.

Rio Grande do Norte

Encontro Nacional Dança

O Encontro de Dança Contemporânea do RN consiste em um espaço de reflexão sobre a dança contemporânea, a articulação deste segmento com outras vertentes como o teatro, música, arte de rua (Hip Hop, Grafitagem artística, Batalhas), artes visuais (registros e documentários) e a capacitação nas áreas citadas, assim como no tocante a iluminação, cenografia, maquiagem, entre outros. Tem em sua programação: oficinas, apresentações nacionais e internacionais, Plataforma de Dança do RN, Encontro Formação e Encontro Político/Pensar a Dança.

www.encontrodedanca.com

Bahia

Festival Ballace

Realizado em Camaçari (BA), o Festival anual busca promover e divulgar a dança na Bahia por meio de uma programação de espetáculos, da mostra competitiva, uma estrutura para oficinas, cursos e palestras que aprimoram bailarinos, coreógrafos e professores. Sua 11ª edição, em 2016, estimulou a integração social e cultural ao receber inscrições gratuitas para todos os alunos de escolas públicas de Camaçari. O evento também promove mostras competitivas e um processo seletivo para a conquista de bolsas de estudo na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

www.ballace.com.br

Tocantins

Lamira

A Lamira é um dos principais grupos de dança da Região Norte. Em cinco anos, realizou mais de 126 apresentações, em mais de 72 cidades, por todo o Brasil. Isso é possível graças a excelência artística que a companhia vem desenvolvendo em seus espetáculos que abrangem diversas plateias: público infantil, de rua e palco italiano.

Amazonas

Alma de um poeta

Alma de um poeta é um projeto do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas – BECDA que homenageará escritores amazonenses renomados. Um olhar critico e filosófico sobre as entrelinhas do poeta convidado. O movimento de sua escrita, a multiplicidade de ritmos e imagens, que transcrevem o homem amazônico, refletindo sobre seus aspectos humano, sustentável cultural e social.

Pará

Encontro Dançarte

O evento extrapola os limites da exibição de espetáculos artísticos e converte-se em uma celebração multicultural em sintonia com as inquietudes do público e em sinergia com os artistas e gestores culturais do Pará e do Brasil. O evento acontecerá em Belém, estimulando o desenvolvimento socioeducativo e o intercâmbio efetivo das artes na Amazôna. Ele também promove o maior encontro de artes cênicas da região norte do país – titulo reconhecido pela Fundação Nacional da Arte – FUNARTE/MinC em 2014.

Mato Grosso do Sul

Manutenção Dançurbana

A Cia Dançurbana promove um trabalho de formação e sensibilização por meio das ações com a comunidade do entorno da sua sede, seja por meio de oficinas ou de apresentações mediadas para alunos das escolas públicas próximas, atingindo um público jovem e adulto, promovendo acesso aos bens culturais e transformando pessoas.

www.dancurbana.com.br

Mato Grosso

XI Mostra MT

A XI MOSTRA DE DANÇA DE MATO GROSSO acontece com apresentações artísticas de espetáculos completos e/ou coreografias avulsas independentes, com a participação de artistas de Mato Grosso, nacionais e internacionais em teatro da Capital , inserindo Mato Grosso no contexto das Mostras de Dança.

mostradancamt.wordpress.com

Paraná

Balé Guaíra – Coral dos Pássaros

Montagem de espetáculo para o corpo de baile do Balé Teatro Guaíra. Concepção e desenvolvimento do espetáculo, roteiro e coreografia estão a cargo do renomado coreógrafo sueco Alexander Ekman. A execução da obra musical ficará a cargo da Orquestra Sinfônica do Paraná. Serão feitas 8 apresentações e 3 ensaios didáticos abertos a crianças e adolescentes.

www.teatroguaira.pr.gov.br

Curitiba Cia Dança

A Curitiba Cia de Dança tem se destacado nacionalmente por meio de apresentações coreográficas que enfatizam as expressões humanas na beleza dos movimentos, e transmitem ao espectador sensações sensoriais pelo uso de som, luzes e efeitos especiais.

www.curitibaciadedanca.com.br

Santa Catarina

Festival de Joinville

Consolidado pela tradição, pelo profissionalismo e pela pluralidade dos participantes. Numa trajetória de mais de 30 anos, milhares de bailarinos e amantes da dança chegam a Joinville de todo o país e do exterior para concorrer na Mostra Competitiva, apresentar-se ou com o foco voltado a atividade didática. O festival engloba cursos, oficinas, workshops, seminários, projetos comunitários, palestras, debates, entre outras ações, além da apresentação de montagens completas de balés consagrados e peças de destaque de companhias de renome.

www.festivaldedancadejoinville.com.br

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurado em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.760 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.

Fonte: Sato Comunicação