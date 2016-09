PMA autua dois pescadores por pesca ilegal no rio Ivinhema e apreende barco, motor e petrechos proibidos

Capital, (MS) – Durante fiscalização no rio Ivinhema, no município de Taquarussu, Policiais Militares Ambientais de Batayporã autuaram ontem (8) à tarde dois pescadores, por pescar sem licença ambiental. Os pescadores, um de 49 anos, residente em Nova Andradina e outro de 28 anos, residente em Bom Jesus dos Perdões (SP), estavam em uma embarcação, iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado pescado. Foram apreendidas quatro carretilhas com varas, um barco e um motor de popa.

Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300,00 contra cada autuado. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração administrativa. Durante a operação foram abordadas várias embarcações e todos os demais pescadores respeitavam a legislação.

Os policiais ainda retiraram do rio 92 anzóis de galho (petrechos proibidos), que se encontravam armados e com iscas.

Fonte: PMA/MS