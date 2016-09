Santuário do Pai das Misericórdias recebe Cardeal Odilo Scherer na Festa de Santa Cruz

O fundador da Comunidade Canção Nova, monsenhor Jonas Abib, presidirá a missa às 7h, no dia 14 de setembro

De 11 a 13 de setembro de 2016, o Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza o Tríduo em preparação para a Festa da Exaltação da Santa Cruz, celebrada pela Igreja dia 14 de setembro. “Exaltar a Santa Cruz é contemplar o amor infinito de Deus Pai por nós, ao entregar Seu Filho para a nossa salvação”, explica o vice-reitor do Santuário, padre Marcio Prado.

A expectativa é que, nos quatro dias, 15 mil peregrinos participem das celebrações.

O Tríduo acontecerá na missa das 7h, presidida no primeiro dia pelo bispo da Diocese de Lorena, Dom João Inácio Müller, no segundo pelo padre Marcio e no último pelo Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo.

No dia da Festa da Exaltação da Santa Cruz (14), o fundador da Comunidade Canção Nova, monsenhor Jonas Abib, presidirá a missa às 7h. A programação segue com a veneração da Santa Cruz e a explanação sobre a história da cruz no Santuário, às 8h30. No decorrer do dia, haverá momentos oracionais, o terço da misericórdia, às 15h, e mais duas Celebrações Eucarísticas, às 18h e às 20h. A programação completa está disponível no site santuario.cancaonova.com.

O Tríduo e a Festa da Exaltação da Santa Cruz fazem parte do calendário oficial do Santuário do Pai das Misericórdias, pois a cruz fixada no alto do templo foi erguida no dia desta solenidade, em 2011. “Neste Ano Jubilar da Misericórdia, a Festa da Santa Cruz ganha um significado especial para a Igreja e para o nosso Santuário”, conclui padre Marcio Prado.

SERVIÇO

Tríduo e Festa da Exaltação da Santa Cruz

Data: de 11 a 14 de setembro de 2016

Local: Santuário do Pai das Misericórdias – Canção Nova

Endereço: Rua João Paulo II, s.nº – Cachoeira Paulista/SP

Entrada: Gratuita

Fonte: Impresa Canção Nova Vida