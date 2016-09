‘Preparatório para o Enem’ começa aulas na segunda-feira

Já nesta segunda-feira (12) começarão as aulas para o ‘Preparatório para o Enem’, módulo oferecido pelo Cursinho Pré-Vestibular da UFGD. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas das 7h às 11h e das 13h30 às 17h na sala da Secretaria do Centro de Formação (antiga Secretaria do Centro de Línguas), localizada na Unidade 1 (rua João Rosa Goes, 1761, Vila Progresso).

O valor do ‘Preparatório para o Enem’ é R$ 200,00 (via boleto) incluindo o material didático que será disponibilizado em versão digital (por e-mail e no portal eletrônico da UFGD).

As vagas são limitadas e as aulas ocorrerão de 12 de setembro a 14 de outubro de 2016, no período noturno, das 19h às 22h20, na sala 401 da Unidade I da UFGD.

Ainda neste ano, o Cursinho realizará outro módulo, intitulado “Intensivão UFGD”, de 17 de outubro a 19 de novembro, para que seja encerrado às vésperas das provas do Vestibular da Universidade que serão realizadas em 20 de novembro.

O Cursinho Pré-Vestibular da Universidade é vinculado ao Programa Centro de Formação UFGD. Outras informações pelo telefone 67-3410-2890.

Fonte: Ufgd