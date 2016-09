Termina hoje o prazo para pedir a isenção da taxa do Vestibular da UFGD

O prazo para solicitar isenção na taxa de inscrição do Vestibular 2017 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) termina nesta sexta, 09 de setembro. Este ano, o processo seletivo está oferecendo 962 vagas em 32 cursos de graduação.

Terá direito à isenção o candidato que possuir renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Para solicitar a isenção é preciso comprovar os documentos indicados na área restrita, a saber no ato da solicitação online da isenção, e enviar essa documentação ao Centro de Seleção da UFGD, das 8h às 11h e das 13h às 17h ou via SEDEX.

O endereço é o seguinte: Coordenadoria do Centro de Seleção, Sala 504, Unidade I da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1.761 – Vila Progresso – Caixa Postal 322 – CEP: 79825-070 – Dourados/MS).

A relação dos candidatos contemplados com a isenção da taxa de inscrição será divulgada em 26 de setembro.

Vale ressaltar que as alterações mudaram apenas os prazos da isenção (solicitação, recurso e resultado) e não interferem nas demais datas do cronograma do Vestibular. As provas do Vestibular 2017 da UFGD (PSV2017) continuam estão marcadas para o dia 20 de novembro e o candidato tem até 07 de outubro para pagar a inscrição, que dever ser feita exclusivamente pela internet, na página do Centro de Seleção, com taxa no valor de R$ 80,00.

ATENÇÃO

Todos os candidatos devem ler atentamente o edital do processo seletivo, onde constam informações importantes como prazos, número de vagas por curso, documentos exigidos, dentre outras. Acesse o edital clicando em:http://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_de_Abertura_PSV_2017_01_08_2016.pdf.

A data final para pedido da taxa de isenção era 26 de agosto, mas o prazo foi prorrogado para o dia 09 de setembro. Confira o Edital de Retificação em:http://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_Retifica%C3%A7%C3%A3o2_do_Abertura_PSV_2017.pdf.

Acompanhe as novidades pela página do Centro de Seleção: http://cs.ufgd.edu.br/vestibular/2017.

Fonte: Ascom/Ufgd