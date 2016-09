Banda se apresenta no mesmo dia de Legião Urbana e Massa Sonora

Tudo pronto para o show de Ponto de Equilíbrio em Ilhéus. A banda de reggae se apresenta no próximo dia 24 de setembro, a partir das 21 horas, no Centro de Convenções de Ilhéus. A noite será especial também para os amantes do rock nacional. Neste dia, se apresentam as bandas Legião Urbana e Massa Sonora.

A Ponto, como é carinhosamente chamada pelos fãs, mistura o autêntico reggae roots e hits radiofônicos atuais. As letras enfatizam a importância da igualdade social. Liderada por Helio Bentes, a banda ainda conta com André Sampaio na guitarra solo e backing vocals, Lucas Kastrup na bateria, Marcio Sampaio na guitarra rítmica, Pedro “Pedrada” Caetano no baixo, Tiago Caetano nos teclados e backing vocal se Marcelo “Gracia” Campos na percussão.

Legião Urbana – Os fãs poderão ver mais uma vez os interpretes de canções como “Será”, “Ainda é cedo”, “Por Enquanto”, “Geração Coca-Cola”, “Daniel na Cova dos Leões”, “Tempo Perdido”, “Eduardo e Mônica”, “Índios”, “Quase Sem Querer”, “Que País É Este”, “Monte Castelo”, “O Teatro dos Vampiros” e “Vento Litoral”. Na noite anterior o grupo faz show em Salvador. O evento, com clássicos do rock nacional, comemora os 30 anos do lançamento do primeiro disco, que está sendo relançado agora em edição de luxo com raridades.

O CD duplo Legião Urbana 30 anos, que dá vida a turnê é uma edição especial do primeiro álbum homônimo da banda com o disco original remasterizado e outro com gravações inéditas contendo dois encartes de luxo com fanzines, recortes da época e fotos inéditas.

Massa Sonora – Cinco músicos e uma mesma paixão: O Rock. Esta a essência da Banda Massa Sonora que vem ganhando espaço no cenário musical brasileiro desde que surgiu, em 2009. Formada por Tiago Velame (vocal), Tássio Bacelar (guitarra), Thiago Andrade (bateria) e Rodrigo Baloubet (baixo) o grupo de pop rock. Massa Sonora traz releituras nacionais e internacionais de artistas e bandas que inspiram seus músicos, com destaque para suas canções autorais, que conquistam de imediato o público a cada apresentação.

As vendas já estão abertas e acontecem no site www.BilheteriaVirtual.com e no Estande Karioca Ingressos (Ilhéus), Pimenta Ingressos no shopping Jequitibá (Itabuna), Restaurante Manga Rosa (Itacaré) e nas lojas Backdoor (Rua Paulino Vieira – Centro de Ilhéus – Rua Jorge Amado – Shopping Jequitiba – em Itabuna. Os ingressos podem ser parcelados em três vezes sem juros por tempo limitado.

Serviço

LEGIÃO URBANA EM ILHEÚS

Data: 24 de setembro (sábado)

Local: Centro de Convenções de Ilhéus

Atrações: Banda Massa Sonora, Legião Urbana e Ponto de Equilíbrio

Abertura dos portões: 21h

Ingressos:

Pista: R$ 52,50 (meia)

Camarote: R$ 105 (meia)

Pontos de Venda:

Estande Karioca Ingressos (Ilhéus)

Pimenta Ingressos no shopping Jequitiba (Itabuna)

Restaurante Manga Rosa (Itacaré)

Loja Backdoor:

* Rua Paulino Vieira (Centro de Ilhéus)

* Rua Jorge Amado (Centro de Itabuna)

* Shopping Jequitiba (Itabuna)

www.BilheteriaVirtual.com

Formas de Pagamento:

*Site: cartões de crédito Hipercard, Visa, Master e Diners.

*Pontos de venda físicos: dinheiro, cartões de débito e crédito das bandeiras Visa, Master, Hipercard e Dinners.

Parcelamento: 3 vezes sem juros por tempo limitado

Informações: 71. 3032.0083

Classificação: 16 anos

Patrocínio: Skol e Backdoor

Realização: Champ Produções

Fonte: Laboratório de Notícias