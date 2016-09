Simone Tebet destaca importância de investimento da China para o Mato Grosso do Sul

A Senadora Simone Tebet ressaltou a necessidade da abertura ao capital estrangeiro, “com moderação e equilíbrio”, neste momento de crise econômica. Ela citou como exemplo uma fábrica chinesa, que investiu quase R$1 bilhão em Maracaju (MS), para processamento de milho e soja. Simone também ressaltou a importância da parceria internacional para obras de infraestrutura e citou a Bioceânica. “Essa rota para o Pacífico é fundamental. Nós não conseguiremos sozinhos, com recursos da União, construir o restante das ferrovias que precisamos para desatravancar o desenvolvimento do País, mas também conseguir exportar, ter superávit primário, para a Ásia, reduzindo em até 800km o percurso que hoje fazemos através do Atlântico”, disse.

Simone fez um aparte no Plenário ao senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), que comentava a participação do presidente Michel Temer na reunião do G20, na China, em Plenário nesta quinta-feira (8). Simone destacou que há cinco anos o País é o maior parceiro comercial do Brasil.

Vídeo – https://www.youtube.com/watch?v=KlbAwreyZmA