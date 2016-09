A participação da mulher na construção de uma sociedade justa é tema de roda de conversa na Ação da Cidadania no próximo dia 15. Grátis

O machismo oriundo de sociedades patriarcais sempre colocou a mulher em uma posição subalterna, deixando-as longe dos centros de decisões, inclusive daqueles que incidem sobre suas próprias vidas. Felizmente essa situação está mudando e o crescimento de grupos feministas está conseguindo grandes conquistas na criação de uma sociedade justa e com igualdade de gênero.

Diante deste cenário, a Ação da Cidadania recebe, no próximo dia 15, Saney Souza, líder comunitária de Santa Cruz, e Mônica Francisco, pesquisadora e colunista no Jornal do Brasil, para discutir como se dá a reivindicação de maior participação da mulher em todas as esferas sociais.

Na abertura será apresentada a esquete teatral Uma Parábola Diferente, que conta a história do Rei Igualamim I, que queria fazer com que todos no Reino de Nuncamais fossem exatamente iguais a ele. De forma bem humorada, são discutidos igualdade de gênero, respeito à liberdade religiosa, homofobia e preconceito.

Rodas de Conversa

As rodas de conversa acontecem uma vez por mês e trazem convidados ligados às lutas pelos direitos humanos, gênero, étnicas, violência, cultura entre outros temas. A entrada é gratuita.

Serviço

Roda de Conversa: a participação da mulher na construção de uma sociedade justa

Quinta-feira, 15 de setembro, 14h

Centro Cultural Ação da Cidadania

Av. Barão de Tefé, 75 – Saúde (próximo ao Hospital dos Servidores e da Praça Mauá)

Grátis

Fonte Target Assessoria de Comunicação