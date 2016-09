Rede Nacional de Política Urbana – n° 326

Brasí­lia, 09 de setembro de 2016

R e a b i l i t a ç ã o U r b a n a

O projeto “Espaços de Paz” está transformando os espaços comunitários na Venezuela

Espaços de Paz é um exercício de Projeto Participativo que procura ativar processos de transformação física e social a partir da autoconstrução de espaços públicos em contextos urbanos em conflito e com a participação da comunidade local. Promover uma cultura de paz que propicie a convivência cidadã em harmonia passa pela ressignificação dos territórios. O evento é uma oficina de seis semanas, desenvolvida por coletivos de arquitetos da Venezuela e do mundo, que acontece simultaneamente em 5 comunidades do país. Uma semana inicial de pré-produção na qual se organizou o funcionamento, quatro semanas centrais de desenho e execução do projeto propriamente dito e uma semana final para a comprovação dos resultados. Trata-se de uma prática de vitalização socioespacial que coloca em cheque o modelo dos grandes projetos de renovação urbana – pensados abstratamente, que demandam grandes investimentos nacionais, complexos processos burocráticos e se concretizam em longo prazo – em favor de soluções que se concentram no coletivo local, com o objetivo de conhecer e transformar as necessidades, expectativas e dinâmicas da vida cotidiana. A participação, desde a concepção até a execução, aplicada como um mecanismo de autogestão do projeto, envolve o cidadão na construção do espaço público em meio a um processo pedagógico que fortalece a coesão do bairro, o poder coletivo e faz uso das instituições governamentais.

Quem vai poder morar em Lisboa? Da gentrificação e do turismo à subida no preço da habitação: causas, consequências e propostas

Um grupo informal de habitantes da cidade de Lisboa juntou-se em torno de uma preocupação comum: a percepção de uma abrupta alteração das dinâmicas da cidade e sobretudo do aumento do preço da habitação. Com base nisso, foi divulgado um texto no qual são expostas as preocupações dos moradores, os quais identificaram que nos últimos anos grande parte dos residentes da área central não tem tido capacidade econômica para enfrentar o aumento dos preços, sendo forçada a deslocar-se para bairros cada vez mais periféricos. Enquanto isso, as zonas mais centrais da cidade tornam-se moradia exclusiva dos mais ricos e de habitantes temporários, principalmente em função do estímulo ao turismo.

P l a n e j a m e n t o U r b a n o

UFMS faz estudo sobre vazios urbanos em Campo Grande

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul lançará no dia 14 de setembro o site www.observatorio.ufms.br e o Relatório Final do trabalho “Os vazios urbanos na cidade de Campo Grande”. O trabalho foi iniciado em setembro de 2014 pelo Laboratório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS, tendo como mote a necessidade de qualificação dos terrenos vazios em Campo Grande, em função da sua situação real de disponibilidade jurídica e de possibilidades físicas para ocupação. A versão prévia do relatório aponta que boa parte destes vazios podem ser formados por lotes de pequenas dimensões, de pequenos proprietários (de renda baixa ou média baixa) que, além de serem pouco adequados para se pensar uma ampliação efetiva da oferta de moradias, não se constituem exatamente como imóveis para especulação, mas como patrimônio de camadas populares ou de camadas médias empobrecidas, de defesa do capital contra a inflação. Existem ainda muitas áreas com problemas de titularidade jurídicos ou submetidos a regimes institucionais específicos e, portanto, inadequadas para ocupação. Há que se considerar ainda, nas propostas de ocupação de vazios, que muitos bairros não estão com níveis altos de densidade, o que dá aos vazios existentes um papel importante na manutenção da qualidade de vida local. Para analisar os vazios urbanos em Campo Grande foram criadas tipologias e critérios de classificação para os terrenos.

Índice de Caminhabilidade

O Índice de Caminhabilidade, fruto de uma parceria entre Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil) e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), com a colaboração da Publica Arquitetos, foi desenvolvido no marco do programa Centro para Todos, coordenado pelo IRPH. Ele permite avaliar as condições do espaço urbano e monitorar o impacto de ações de qualificação do espaço público, indicando em que medida favorecem ou não os deslocamentos a pé. A sua construção teve como propósito promover um novo olhar sobre o meio urbano sob a ótica do pedestre. O índice é composto por 21 indicadores agrupados em seis diferentes categorias. Cada uma delas incorpora uma dimensão da experiência do caminhar. São disponibilizados dois documentos; o primeiro trata da metodologia de avaliação; e o outro trata da aplicação piloto no entorno da Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro.

A experiência de “Arquitectura para niños” na Espanha

Durante 2015, os alunos do quarto ano de educação primária do Colégio Ceip Praza de Barcelos na Galícia, Espanha, tiveram a oportunidade de receber dentro do horário escolar o curso de iniciação à arquitetura que fazia parte do projeto local “Arquitectura para niños”. O programa tem uma metodologia ativa desenvolvida ao longo de sete módulos, nos quais as crianças exploram as características dos materiais, fazem uma reflexão sobre o espaço e descobrem o território onde vivem. Nas sessões 6 e 7 o alunos analisam as potencialidades e os problemas da Praça de Barcelos e propõem intervenções, sendo que a proposta final é composta pelas diferentes contribuições das crianças. Assim, de maneira lúdica e com uma aprendizagem por descobrimento, as crianças formam um pensamento crítico e se convertem em agentes responsáveis de seu entorno.

Eventos

6ª Conferência Nacional das Cidades

Brasília/DF – 5 a 9 de junho de 2017

II Curso Internacional “Criterios Sísmicos en Estructura de Puentes”

Santiago, Chile – 26 de setembro a 13 de outubro de 2016

