Abertura oficial do Festival Internacional de Teatro de Dourados é nesta sexta-feira

14 espetáculos e seis oficinas integram programação do FIT

Nesta sexta-feira (09) haverá a abertura oficial da sétima edição do Festival Internacional de Teatro de Dourados – FIT, às 20h no Teatro Municipal. O Festival é uma realização da UFGD e oportuniza a apresentação de 14 espetáculos de peças de teatro de grupos nacionais e internacionais, além do oferecimento de seis oficinas gratuitas, voltadas principalmente à formação de atores e de amantes da literatura e da música.

Na noite de hoje haverá a apresentação do grupo de dança Travessias da UFGD, que tem direção da professora Jacqueline Nunes, e do Cena e Coro: cortejo à Dionísio Baco, uma livre adaptação da partitura Bacanal de Frederico Richter, sob a direção do Professor Claudio Sorondo.

Neste final de semana, o público poderá prestigiar a exibição de três espetáculos. Sábado (10), a peça ‘De mim sobre você’ será apresentada, gratuitamente, na Casa dos Ventos, às 16h. E à noite, às 20h, no Teatro Municipal, haverá a apresentação da peça ‘Mamá’, da Zula Cia de Teatro. Domingo, a peça ‘Risiko’, do grupo O Bando será apresentada também no Teatro Municipal, às 20h. As apresentações no Teatro Municipal terão ingressos no valor de R$ 10,00 (R$ 5,00 meia entrada).

Os grupos deste ano do FIT são de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Belo Horizonte (MG), Itapira (SP), Cascavel (PR), Brasília (DF) e Espanha. As apresentações vão ocorrer gratuitamente na Casa dos Ventos, Parque do Lago, Praça da Juventude e Parque dos Ipês.

Confira a programação completa em: http://www.fitdourados.com/#!programacao/raznl.

Oficinas

Com atividades de formação bastante variadas e gratuitas, há opções de oficinas de voz, palhaço, mediação teatral, teatro musical, interpretação teatro e sensações literárias. As inscrições podem ser feitas até o início de cada oficina, mediante disponibilidade, e devem ser feitas das 8h às 11h e das 14h às 17h, presencialmente, na Coordenadoria de Cultura da UFGD, localizada na rua João Rosa Goes, 1761, Vila Progresso.

Esse ano, as oficinas do 7º FIT estão sendo realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

Para conferir a programação das oficinas com dias e horários, acesse: http://www.fitdourados.com/#!oficinas/ct25k.

Outras informações pelo telefone 3410-2872 ou pelo e-mail cultura@ufgd.edu.br.

Serviço

Teatro Municipal – Parque dos Ipês – Avenida Presidente Vargas, s/n – Vila Tonani

Casa dos Ventos – Rua Olinda Pires de Almeida, 3090 – Vila Esperança

Parque do Lago – Av. José Roberto Teixeira, 114-216 – Jardim Flórida

Praça da Juventude – Rua Filomeno João Pires, s/n – Parque das Nações I

Parque dos Ipês – Av. Presidente Vargas, 6247 – Cohafaba III Plano

Fonte: Ufgd Comunicação