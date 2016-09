Mr Kids tem 13 pontos comerciais negociados e já aprovados no Mato Grosso do Sul para novos franqueados

Microfranquia tem contratos com as maiores redes de hipermercados em todo o Brasil para instalação imediata das máquinas de doces e brinquedos

A microfranquia de máquinas de brinquedos e doces Mr Kids tem 13 pontos disponíveis no Mato Grosso do Sul para quem deseja abrir uma franquia. São 4 cidades com pontos já negociados pela franqueadora em hipermercados como o Carrefour, Wallmart, Extra, Socicam, Assaí e aeroportos: Campo Grande, Dourados, Corumbá e Ponta Porã. A negociação permite que os franqueados possam ter disponibilidade praticamente imediata para a instalação das máquinas de doces e brinquedos, logo depois da assinatura do contrato de franquia. Em todo o Brasil, são mais de 800 pontos disponíveis.

Para facilitar a compra da franquia e atrair mais candidatos, a franqueadora também está facilitando o pagamento, mesmo com um investimento considerado baixo, que é de R$ 18,5 mil. “Essa iniciativa é para que os nossos novos franqueados ganhem fôlego nos primeiros meses do negócio, já que a maioria de nossos candidatos são pessoas que estão ávidas por um novo negócio, principalmente com a atual conjuntura que todo brasileiro está vivendo. Cobramos a Taxa de Franquia à vista, que é de R$ 8 mil e o restante após o recebimento da ficha de pré-qualificação e análise de crédito. O franqueado poderá pagar o restante em até 5 vezes no boleto ou em 6 vezes no cartão”, explica Antonio Chiarizzi, fundador da Mr. Kids

O Mr. Kids possui 115 franquias e 6.200 máquinas espalhadas por diversos pontos de venda. No ano passado, a rede faturou R$ 3,2 milhões e a meta para 2016 é a venda de 50 novas franquias e um crescimento de 40%.

Mr. Kids – Ficha Técnica

Investimento Total: R$ 18,5 mil

Taxa de Franquia: R$ 8 mil

Taxa de Royalties: não cobra

Taxa de Propaganda: não cobra

Faturamento médio mensal: de R$ 1.600,00 a R$ 30 mil

Lucratividade: de 35 a 40

Número de Funcionários: 0 Retorno do Investimento: 15 a 18 meses

Prazo do contrato: 3 anos

Contato da Franqueadora: franquia@mrkids.com.br ou 11 5058-2111

Fonte: Inédita Comunicação Estratégica