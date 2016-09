Ciclista de Rio Preto participa do “Oscar” do ciclismo de estrada

Ulisses Nunes Abbud estreia no L’Étape Brasil 2016 by Le Tour de France com apoio de Sportix Bike Shop

Entre os próximos dias 16 e 18 de setembro, o município de Cunha sedia, pela segunda vez, o L’Étape Brasil 2016 by Le Tour de France. Essa pequena cidade do interior de São Paulo é o local perfeito para ciclistas de todo o Brasil encararem estradas de pavimentos perfeitos, em meio à paisagem das Serras do Mar, da Bocaina, da Mantiqueira e da Quebra-Cangalha.

O Tour de France é uma das mais tradicionais provas de ciclismo de estrada do mundo. Por isso, a Sportix Bike Shop, rede de bicicletas e acessórios voltada a ciclistas profissionais e amadores, cuja unidade piloto é em São José do Rio Preto (SP), não poderia ficar de fora. Além de incentivar a participação de um grupo de mais de 10 ciclistas de São José do Rio Preto e região, a rede também é patrocinadora dessa etapa no Brasil.

Com o objetivo fazer parte e fazer história das competições mais tracionais do segmento, a Sportix Bike Shop patrocina, pela segunda vez o L’Étape Brasil 2016 by Le Tour. A iniciativa faz parte do planejamento de marketing de 2016 da rede que poderá ser notada em uniformes de participantes, na tenda da marca e em banners e panfletos. “Além de enxergarmos a possibilidade de atrair novos franqueados e investidores, eventos como esse são ideais para apresentarmos o universo saudável e sustentável dos pedais às pessoas que possam se interessar e ingressar de cabeça no universo dos pedais”, conta Fernando Lucas, diretor executivo da rede.

Apoio à saúde, acima de tudo

E foi exatamente isso que aconteceu com Ulisses Nunes Abbud, um engenheiro elétrico de dupla cidadania (brasileiro/norte-americano), de 33 anos, que vive em São José do Rio Preto. Esse apaixonado pelo ciclismo conheceu a Sportix Bike Shop ao levar uma bike para revisão, em meados de 2014. “Encantei-me com o serviço prestado. Desde então, confio tudo que preciso fazer na bicicleta na loja. A marca é grande incentivadora do esporte, promovendo encontros frequentes entre os ciclistas, com happy hours, café, provas televisionadas, entre outros. São os mais criativos e inovadores nessa forma de promoção do esporte!”, conta.

Abbud, que começou sua história no mountain bike em 2011 e decidiu “entrar de cabeça” nesse universo, como incentivo a uma cirurgia abdominal realizada, vê nas bikes algo muito além do pódio. “O ciclismo é o esporte que mais exige equilíbrio entre corpo e mente. São horas e horas sobre uma bike, sob calor, frio, tempestade, nevasca, em uma linha tênue entre o prazer e a dor”, conta.

O engenheiro que, hoje em dia, compete pelas modalidades mountain bike e ciclismo de estrada, começou a disputar profissionalmente em 2012 e faz parte da Equipe de Ciclismo de São José do Rio Preto / Briani Assessoria Esportiva. O atleta tem experiências nas categorias Sub 30, Master e agora Elite.

Agora é a vez dele estrear sua participação na L’Étape Brasil, competindo no percurso completo. O circuito é exclusivamente Estrada, mas, há uma categoria para os interessados em competir utilizando mountain bikes. E seu grande desafio será superar a quantidade de subidas e o ritmo imposto pelos ponteiros. São 112 km com 2.870 metros de altimetria acumulada. Os ciclistas largarão em Cunha (SP), com 890 metros de altitude, em direção à divisa com o Rio de Janeiro (1.529 m). A primeira parte, com 28 km, é formada praticamente por subidas. Após voltar à cidade, os ciclistas irão em direção ao distrito de Campos Novos e voltarão rumo à chegada na Praça da Matriz, no centro de Cunha. “É uma prova muito dura, com presença de atletas de ponta. E os vencedores deverão completar a prova em um período de aproximadamente 3 horas e 20 minutos!”, conta.

Porém, para esse desafio o preparo é intenso. Recentemente, o atleta realizou um training camp de 4 dias no circuito olímpico, no Rio de Janeiro, em razão da falta de percursos com subida em São José do Rio Preto. “Além disso, treino sozinho quase todos os dias e, eventualmente, em grupos. A média de distância é de 550 a 600 km e de 20 a 21 horas por semana”, conta.

Desde pequeno Abbud buscou se desenvolver, como pessoa, através da atividade física. “No esporte não importa o que você tem, mas o que você é na essência. Ele evidencia seu caráter. É uma janela da sua personalidade”, finaliza.

SOBRE A SPORTIX BIKE SHOP

Baseado em modelos de negócios do segmento no exterior chega ao Brasil a Sportix, a primeira franquia de bicicletas com acessórios voltada a novos e experientes ciclistas. No mercado desde 2007, a marca é importadora exclusiva de conceituadas marcas mundiais voltadas ao ciclismo, além de desenvolver e comercializar sua própria linha de produtos e vestuários. Com sucesso de sua marca própria e a consolidação do seu nome no mercado, a Sportix Bike Shop entrou em 2013 para o franchising e iniciou seu processo de expansão em 2015. Além de ser pioneira no segmento, a rede também possui uma das melhores e maiores lojas, voltada ao ciclismo, do Brasil.

