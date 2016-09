Feirão Ortobom oferece boas oportunidades de compra no Shopping Tijuca e no Ilha Plaza

Camas Box com Baú são as mais procuradas atualmente por conta da tendência de apartamentos menores. Descontos vão até 40% em produtos de diversas linhas da marca

Uma ótima oportunidade pra quem está precisando trocar de colchão, comprar uma cama maior como Queen ou King, ou até mesmo trocar itens como travesseiros e outras acessórios de quarto, está no Feirão Ortobom, na Praça de eventos de dois shoppings da Zona Norte, Shopping Tijuca e Ilha Plaza.

O Feirão da marca, que é considerada uma das que oferece os melhores produtos no ramo, chegou esta semana e se manterá até o fim do mês com descontos imperdíveis de até 40% em camas box (com baú ou sem), colchões fabricados com tecnologia de última geração, travesseiros igualmente modernos e que oferecem o melhor custo/benefício, além de outros itens como acessórios ortopédicos ideais para promover uma noite de sono mais tranquila e saudável.

Uma tendência que vem interferindo na decisão do consumidor é o tamanho dos apartamentos. Cada vez menores, a falta espaço se torna um problema para guardar outros itens. Moderna e sem atrapalhar a estrutura da cama, o modelo de cama box com baú é uma opção que vem sendo cada vez mais procurada para suprir a necessidade de organizar melhor a casa.

Quem passar pelo Shopping Tijuca irá encontrar cama de casal Box com Baú modelo americana Skin White e colchão Liberty, um dos mais vendidos, de R$ 5 mil por R$ 3.200. Já no Ilha Plaza, os destaques são os kits com cinco peças de solteiro, contendo cama Box Baú, colchão, travesseiro, protetor de colchão em malha ou saia decorativa, com descontos de mais de R$ 1 mil.

Serviço

Feirão Ortobom

Ilha Plaza: Praça de Eventos – Piso L1 – Av. Maestro Paulo e Silva, 400 – Ilha do Governador

Shopping Tijuca: Praça de Eventos – Piso L0 – Av. Maracanã, 987 – Tijuca

Horário: diariamente de acordo com o funcionamento do shopping, segunda a sexta, de 10h às 22h, sábado, 10h às 23h e domingos, de 13h às 21h.

Fonte: Máquina Cohn e Wolfe Comunicação