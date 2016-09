Mestrinho do Acordeon e banda Meketréfe se apresentam no Forrozinho Bom

O forró em Salvador não para e o projeto Forrozinho Bom promove uma edição especial no próximo dia 16 (sexta-feira), a partir das 22h, no Coliseu do Forró. Mestrinho do Acordeon, um dos artistas mais renomados do gênero na atualidade e a banda Meketréfe, diretamente de São Paulo, são as principais atrações do evento que está sendo muito esperado pelo público forrozeiro.

Para Mestrinho, que já trabalhou com grandes artistas como Elba Ramalho, Dominguinhos, Gilberto Gil e recentemente com Ivete Sangalo na gravação do DVD em Trancoso, estar na cidade é especial. “Salvador pra mim é uma das cidades mais lindas do Brasil, onde tive a oportunidade de tocar com Dominguinhos no Pelourinho e com Ivete no Arraiá do Galinho. Volto agora com a minha banda em um show com homenagens a Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e também músicas autorais”, explica.

Quem faz o show de abertura é a banda paulista Meketréfe que em clima de despedida, fará seu último show com os forrozeiros soteropolitanos, trazendo clássicos das suas principais influências como Marinês e Trio Nordestino, além de grandes sucessos da carreira como a música autoral “Gabriela”. Já a discotecagem da noite ficará por conta do DJ Xuxa.

SERVIÇOS

FORROZINHO BOM

DATA: 16 DE SETEMBRO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 22H

LOCAL: COLISEU DO FORRÓ

ATRAÇÕES: MESTRINHO DO ACORDEON, MEKETRÉFE E DJ XUXA

INGRESSOS: R$ 30,00 ANTECIPADO/ R$ 40,00 NO DIA DO EVENTO

INFORMAÇÕES / (71) 9 8847-9830

FONTE Imprensa Social da Luciana Amancio Studios