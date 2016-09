Fibria é selecionada para a carteira global do Índice Dow Jones de Sustentabilidade

Empresa 100% brasileira é a única do setor escolhida para o índice Global (DJSI World) e para o de Mercados Emergentes (DJSI Emerging Markets)



São Paulo, 9 de setembro de 2016 – A Fibria, empresa brasileira de base florestal e líder mundial na produção de celulose de eucalipto, foi selecionada, pela quinta vez, para compor a carteira de ações para o período 2016-2017 do índice Dow Jones de Sustentabilidade Global (DJSI World), da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

A empresa foi a única do setor de Produtos Florestais e Papel escolhida entre 9 companhias que concorreram no índice global. A empresa segue ainda, pela quarta vez, fazendo parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade de Mercados Emergentes (DJSI Emerging Markets), também como a única entre as 7 companhias do setor que participaram da seleção.

O DJSI é a principal referência em sustentabilidade do mercado para companhias de capital aberto. O anúncio das carteiras 2016/2017 do Índice Dow Jones de Sustentabilidade foi feito pela RobecoSAM, empresa independente focada em investimentos sustentáveis, com sede na Suíça. A RobecoSAM seleciona para a composição do índice as empresas com as melhores práticas, considerando temas como governança corporativa, gestão ambiental, desenvolvimento do capital humano, engajamento social, entre outros.

“A escolha para a carteira global do Índice de Sustentabilidade da Dow Jones enaltece ainda mais o compromisso da companhia com a sustentabilidade e sua atuação nas áreas ambiental, social e de governança corporativa. Este reconhecimento comprova também o esforço e engajamento de todas as áreas da empresa para atingir esta posição”, aponta Marcelo Castelli, presidente da Fibria.

Sobre a Fibria



Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos oriundos da floresta. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulose, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso.

A companhia possui 969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil hectares de florestas plantadas, 338 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental e 63 mil hectares destinados a outros usos. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 40 países.

Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da unidade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, e entra em operação no quarto trimestre de 2017. Saiba mais em www.fibria.com.br

Informações à Imprensa:

