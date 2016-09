Inscrições abertas para Curso de Aperfeiçoamento em Enfermagem Médica e Cirúrgica‏

Capacitação é uma boa oportunidade para quem busca qualificação na área

Foto: Divulgação



O Hospital São Rafael (HSR) promove qualificação em enfermagem médica e cirúrgica, na capital baiana. O curso, que já está na 13ª edição, é uma oportunidade para quem busca atualizar o currículo, visando novas colocações no mercado, ou para aperfeiçoar conhecimentos, o que é bem-vindo em meio à instabilidade econômica, que tem ocasionado o aumento da taxa de desemprego no país.



A capacitação é voltada para técnicos em enfermagem e tem carga-horária total de 80 horas. Para se candidatar a uma das 30 vagas, é preciso enviar currículo para o e-mail ‘ana.santos@hsr.com.br‘ ou apresentá-lo, presencialmente, na Coordenação de Ensino do Hospital, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro.



O processo seletivo será composto por duas etapas: análise curricular e entrevista. A previsão é de que o curso tenha início no mês de outubro. Detalhes sobre as aulas, inscrições, valor e condições de pagamento do curso podem ser obtidos pelo Portal do HSR ou acessando o link http://www.portalhsr.com. br/xiii-curso-de- aperfeicoamento-em-enfermagem- medica-e-cirurgica/.

Mais informações:

Lume Comunicação

Danielle Rodrigues

Jornalista Responsável: Cristina Barude Mtb 1284

