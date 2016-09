FNAC CELEBRA 17 ANOS NO BRASIL COM PRESENTES PARA SEUS CLIENTES

Livros, CDs e DVDs são vendidos com preços muito especiais em todas as lojas Fnac do Brasil.

Até o dia 02 de outubro, as lojas Fnac e o site www.fnac.com.br (com entrega para todo o país), celebram o 17º aniversário da empresa no Brasil com promoções muito especiais.

Livros indispensáveis como Antologia Poética (Fernando Pessoa), Hamlet (William Shakespeare) e Apologia a Sócrates (Platão) são vendidos por apenas R$ 9,90. Também podem ser comprados três livros e pagar apenas dois. Todos os títulos de Harlan Coben, como Detalhe Final, Uma Questão de Segundos e A Toda Prova, são vendidos por apenas R$ 24,00.

Os CDs também estão com preços reduzidos e podem ser comprados cinco por apenas R$ 50, em opções tão diversas como My Everything (Ariana Grande), Pancadélico (Jota Quest) e Loving You (Elvis Presley). Uma ótima seleção de DVDs de música está com desconto de até 40%, como Dois Amigos, Um Século de Música, ao vivo (Caetano Veloso e Gilberto Gil) e Toca + Lulu, ao vivo (Lulu Santos), ambos por R$ 22,90 cada.

Além disso, DVDs com incríveis trilogias do cinema, como O Poderoso Chefão, De Volta Para o Futuro, Mad Max e Os Minions, são vendidos por apenas R$ 19,90 (cada pack com três DVDs).

Como se não bastasse tanta vantagem, todos os clientes que comprarem nas lojas físicas livros, CDs, DVDs, brinquedos educativos, jogos e artigos de papelaria, recebem de volta R$ 25 em Cartão-Presente Fnac a cada R$ 200 em compras.

Os Associados Fnac têm presente em dobro: R$ 50 em Cartão-Presente Fnac a cada R$ 200 em compras. Até no cinema, a vantagem vem em dobro: Associado Fnac compra uma entrada para o Cinemark e recebe duas.

Sobre a Fnac

A Fnac é o maior varejista mundial de produtos de cultura, lazer e tecnologia. O mix de produtos da Fnac é único no mundo: livros, CDs, DVDs, equipamentos de áudio, vídeo, telefonia, fotografia, informática e serviços.

Fundada há mais 60 anos na França e presente há 17 anos no Brasil, cada Fnac é um lugar de descobertas e experiências inovadoras, que aguçam a curiosidade, dada a imensa possibilidade de escolhas e o aconselhamento personalizado. Em todas as lojas, há espaços dedicados a exposições fotográficas e eventos culturais gratuitos.

A Fnac é uma referência global de varejo omnichannel, com forte presença on line e 199 lojas na França, Suíça, Espanha, Portugal, Bélgica, Qatar, Marrocos, Costa do Marfim e Brasil, empregando mais de 15 mil funcionários. Em 2015, a rede recebeu um público de mais de 64 milhões de clientes, com faturamento de € 3,87 bilhões.

Em julho de 2016, a Autoridade da Concorrência francesa autorizou a Fnac a comprar o Grupo Darty, multinacional especialista em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, fotografia e informática, fundado em 1957, com 433 lojas na França (Darty e Mistergooddeal.com), Bélgica (Vanden Borre) e Holanda (BBC), com faturamento anual de € 3,65 bilhões.

Lojas Fnac no Brasil

Além do site www.fnac.com.br e dos televendas (011) 4873-2111 (para São Paulo Capital e Grande São Paulo) e 0800 014 3622 (para demais localidades), a Fnac opera, hoje, com 12 lojas no Brasil:

Fnac Barra – Barra Shopping, Av das Américas, 4666 lj B 101/114, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tel (21) 2109-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 15h às 21h.

– Barra Shopping, Av das Américas, 4666 lj B 101/114, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tel (21) 2109-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 15h às 21h. Fnac Belo Horizonte – BH Shopping, nível MA, loja 61, Rodovia BR 356, 3049, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, tel (31) 3878-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 15h às 21h.

– BH Shopping, nível MA, loja 61, Rodovia BR 356, 3049, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, tel (31) 3878-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 15h às 21h. Fnac Brasília – ParkShopping, SAI /SO Área 6.580, Entrada C1 – Piso Térreo – Loja 149P Brasília, tel: (61) 2105-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 21h.

– ParkShopping, SAI /SO Área 6.580, Entrada C1 – Piso Térreo – Loja 149P Brasília, tel: (61) 2105-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 21h. Fnac Campinas – Shopping Parque Dom Pedro, Av. Guilherme Campos 500, loja A17, Campinas, tel: (19) 2101-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.

– Shopping Parque Dom Pedro, Av. Guilherme Campos 500, loja A17, Campinas, tel: (19) 2101-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h. Fnac Curitiba – ParkShopping Barigui, rua Professor Viriato Parigot de Souza, 600, Entrada Sul, Piso Térreo, Loja 101, Curitiba, tel: (41) 2141-2000. De segunda a sexta, das 11h às 23h. Sábados, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

– ParkShopping Barigui, rua Professor Viriato Parigot de Souza, 600, Entrada Sul, Piso Térreo, Loja 101, Curitiba, tel: (41) 2141-2000. De segunda a sexta, das 11h às 23h. Sábados, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h. Fnac Goiânia – Flamboyant Shopping Center, Expansão Térreo 1, Av Jamel Cecílio, 3.300, Jardim Goiás, Goiânia, tel: (62) 3612-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos, das 13h às 21h.Feriados, das 14h às 20h.

– Flamboyant Shopping Center, Expansão Térreo 1, Av Jamel Cecílio, 3.300, Jardim Goiás, Goiânia, tel: (62) 3612-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos, das 13h às 21h.Feriados, das 14h às 20h. Fnac GRU – Aeroporto Internacional de São Paulo, Terminal 3, Rodovia Hélio Smidt, s/nº – Cumbica, Guarulhos. Acesso restrito aos passageiros em embarque internacional.

– Aeroporto Internacional de São Paulo, Terminal 3, Rodovia Hélio Smidt, s/nº – Cumbica, Guarulhos. Acesso restrito aos passageiros em embarque internacional. Fnac Morumbi – MorumbiShopping, Pisos Lazer e Térreo, Av Roque Petroni Júnior, 1089, São Paulo, Tel: (11) 3206-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos das 13h às 21h.

– MorumbiShopping, Pisos Lazer e Térreo, Av Roque Petroni Júnior, 1089, São Paulo, Tel: (11) 3206-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos das 13h às 21h. Fnac Paulista – av Paulista 901 e Al Santos 960 (estacionamento), Jardins, São Paulo, tel: (11) 2123-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 20h.

– av Paulista 901 e Al Santos 960 (estacionamento), Jardins, São Paulo, tel: (11) 2123-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 20h. Fnac Pinheiros – av Pedroso de Morais, 858, Pinheiros, São Paulo, tel: (11) 3579-2000. De segunda a sábado, das 10h às 21h. Domingos e feriados, das 10h às 20h.

– av Pedroso de Morais, 858, Pinheiros, São Paulo, tel: (11) 3579-2000. De segunda a sábado, das 10h às 21h. Domingos e feriados, das 10h às 20h. Fnac Porto Alegre – BarraShoppingSul – av Diário de Notícias 300, Entrada G, Nível Jockey, Cristal, Porto Alegre, tel: (51) 3396-2000. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 13h às 21h.

§ Fnac Ribeirão Preto – RibeirãoShopping – Nível Califórnia, V Expansão – av Cel Fernando Ferreira Leite, 1540, Jd Califórnia, Ribeirão Preto, tel: (16) 3238-3000. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.

