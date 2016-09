MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: Hospitais universitários do Centro-Oeste recebem R$ 9,5 milhões

Recursos são destinados a unidades de ensino que complementam os atendimentos ambulatoriais e hospitalares das redes locais pelo SUS

O Ministério da Saúde liberou R$ 9,5 milhões aos hospitais universitários da Região Centro-Oeste. Os recursos, liberados no final de agosto, são direcionados ao custeio dos serviços ambulatoriais e de internação realizados em cinco unidades de ensino que prestam atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos três estados da região e no Distrito Federal. Para todo o Brasil, foram destinados R$ 148,4 milhões a 54 hospitais.

O novo montante repassado integra o Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade (Teto MAC) do município ou estado da unidade hospitalar, principal rubrica de custeio do Ministério da Saúde, repassada de forma automática e regular. O Teto MAC é o responsável pelo pagamento de procedimentos como consultas, exames, internações e cirurgias.

Os valores destinados correspondem à oitava parcela de pagamento do ano a esses estabelecimentos. Com a soma dos novos repasses, já são mais de R$ 1 bilhão em recursos federais empregados no custeio dos hospitais universitários de todo o país neste ano.

Além do Teto MAC aos hospitais universitários, o Ministério da Saúde destina ainda aportes financeiros por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF).. Estados e municípios também podem empregar recursos próprios para custear os procedimentos, assim como as universidades gestoras de cada unidade de ensino.

Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, hospitais de ensino são fundamentais na estruturação da rede de Média e Alta Complexidade dos estados e municípios, sendo, em alguns casos, a principal referência de atendimento à população pelo SUS. “Os repasses federais para os hospitais universitários são a contrapartida para a manutenção e a expansão dos atendimentos hospitalares e ambulatoriais à população”.

HOSPITAIS REPASSE EBSERH/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASILIA/DF 2.232.852,46 EBSERH/HOSPITAL DAS CLÍNICAS/GO 615.179,68 EBSERH/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD – GRANDE DOURADOS/MS 5.769.920,81 EBSERH/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARA APARECIDA PEDROSSIAN/MS 278.505,50 EBSERH/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER/MT 653.076,31 TOTAL 9.549.534,76

Por Diogo Caixote, da Agência Saúde

