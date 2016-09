Conheça as dicas dos professores do Maratona do ENEM que acontece neste final de semana

Os 14 professores selecionados já dão dicas dos temas que serão base para o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio

São Paulo, 9 de setembro de 2016 – Neste próximo final de semana, será realizada o Maratona do ENEM, a partir das 14h do 10 de setembro até à 14h do dia 11 de setembro. Neste ano, as aulas serão disponibilizadas pela plataforma online que trará aulas totalmente gratuitas de 14 disciplinas, durante 24 horas.

As inscrições ainda estão abertas. Basta acessar www.maratonadoenem.com.br, inserir nome, e-mail e telefone. Em instantes, o aluno receberá um e-mail com a confirmação.

Segundo Jader Cavalcanti, diretor pedagógico do maratona, foram 100 dias de trabalho e pesquisa para escolher os melhores professores de cada área e, diante de renomados profissionais foram filtrados o número final. “Hoje podemos dizer que é uma equipe dos 14 melhores professores no Brasil”, destaca.

Para Cavalcanti, a educação a distância (EAD) é o futuro e já faz parte do presente, muitos dos cursos livres e de pós graduação têm percentual significativo de EAD. A ideia do Maratona do ENEM surgiu de uma experiência. “Participei de corujão de 12 horas presencialmente e por conta dessa experiência tive a ideia de fazer o maratona online”, explica.

Os professores selecionados para participar da maratona destacaram os temas que poderão ser foco do ENEM 2016.

Veja abaixo a lista de professores e suas dicas:

Cláucio Lima – Professor de Espanhol

“Estamos nos esforçando para buscar o melhor caminho para os alunos, quebrando obstáculos para ajudá-los a entrar na faculdade desejada. As aulas são dinâmicas e vamos trabalhar com músicas e poesias de acordo com ENEM”, afirma

Dany Ribeiro – Professor de Artes

“O projeto é fantástico e abre caminhos para alunos com dificuldade em assimilar. As aulas online são de fácil acesso e muito ricas. Tenho certeza de que os alunos vão se dar bem com esse projeto”. Segundo o professor, as aulas foram planejadas por meio de pesquisas dos ENEMs passados e vai focar em movimentos artísticos do impressionismo e futurismo e, principalmente, na Semana de Arte Moderna de 22, fundamental ao aprendizado dos alunos em relação a arte contemporânea.

Adriano Arruda – Professor de Biologia

Para ele, o projeto é sensacional pelo fato de poder ensinar online, democratizando o conhecimento. “A aula é de qualidade e muito bem gravada, com equipe técnica para fazer o melhor possível. Estou lisonjeado de fazer parte desse time. A maratona é uma oportunidade única aos alunos de todo o Brasil”. Os tema de biologia foca em ecologia, como desastre ecológico em Mariana, além de soro vacina e a parte de biologia nas Olimpíadas. “O ENEM costuma pegar assuntos de impacto do dia a dia de impacto e formular questões”, explica.

Fernando Caiafa – Professor de História

Para o professor é uma grande honra poder participar desse projeto inovador e lidar com jovens o tempo todo antenados. “É muito interessante e vai ser bem bacana. Em História vamos abordar os temas clássicos no Brasil, como a era Vargas e na Europa, a revolução francesa. Vamos relacionar esses temas com assuntos atuais”, afirma.

Marcos Ferreira – Professor de Física

Segundo Ferreira, essa é um grande oportunidade de socializar conhecimento. Os assuntos que normalmente caem são Lei de Newton, gravitação universal, estáticas de corpos densos e transmissão de calor. “Fiz estudo estatístico e percebi que o ENEM repete estes temas.”

Paula Menezes – Professora de Sociologia

Para Paula, esta é uma novidade muito interessante do ponto de vista inovador e um desafio muito motivador. “O ENEM é sempre muito sensível ao momento político em que o País está vivendo em termos de sociedade e política. Vamos falar de movimentos sociais, direitos humanos e civis. A questão racial e de gênero também deve cair. É importante destacar que a sociologia ajuda muita desenvolver a redação e vamos ajudar nisso também.”

Guido Novaes – Professor de Redação

Novaes enfatiza que a maratona online é uma experiência nova que vem pra ficar e facilitar muito a vida dos estudantes. “Acredito que os alunos vão gostar muito, é uma aula direcionada para aquilo que vai cair no ENEM.”

O professor vai focar no que o aluno deve e não deve fazer em redação dissertativa, como por exemplo usar linguagem coloquial e gíria, além de estratégia de argumentação do texto, como defender um ponto de vista, sempre com temas que abordam a realidade brasileira.

Laudemir Fragoso – Professor de Português

O professor ressalta que a plataforma é bastante dinâmica, com possibilidade de utilizar imagens e vídeos, tornando a aula mais rica e prazerosa. “O ENEM cobra compreensão de texto. O aluno precisa interpretar com competência linguística, dominar as regras da língua por meio do texto. Também vou focar em orações subordinadas adjetivas.”

Edson Didoné – Professor de Geografia

Para ele é um privilégio trabalhar com a plataforma multifuncional e interativa, além de se relacionar com o aluno que você não vê, mas participa e interage nas redes sociais. “Vou focar em atualidades como a questão Síria, além de geografia clássica. Procurei mesclar e questões polêmicas que envolvem as mídias e trazer embasamento sobre essas questões.”

Celso Rodrigues – professor de Matemática

“É muito gratificante e nova minha participação, além de ser incrível a receptividade dos alunos mesmo não os vendo”. O professor sem medo de errar vai focar em porcentagem, proporções, regra de 3, estatística, análise combinatória e probabilidade.

Tasso Azeredo – Professor de Química

Para Tasso é um prazer fazer parte do grupo seleto e o ensino à distância já é uma grande tendência mundial. “Planejei as aulas com foco em problemas do cotidiano, como água, ar poluição, combustíveis alternativos. Vou usar a química dentro desses temas para entender de que forma podemos manter crescimento econômico sem ônus ambiental muito severo.

O ENEM acontece nos dias 5 e 6 de novembro e será aplicado em milhares de municípios de todo o Brasil. O Exame é composto por quatro provas objetivas com 45 questões cada, e uma redação.

