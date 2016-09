Coligação Juntos por Três Lagoas realizará sétima e oitava carreata

Amanhã (10), a coligação Juntos por Três Lagoas irá realizar uma caminhada pelo centro da cidade, no período da manhã e a sétima carreata, no período da tarde. O objetivo é mobilizar a população ao voto consciente, eleição limpa e democrática. “Nosso objetivo é levar nossas propostas à população, sem ofensas, sem demagogia e sem ofender a oposição”, salienta o candidato à prefeitura de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB). A saída da carreata será no bairro Novo Oeste, às 16 horas, com finalização no bairro Novo Aeroporto, onde será realizado minicomício.

A oitava carreata será no domingo (11), com local e data ainda a serem definidos.

No final de semana o candidato também preenche a agenda com reuniões e visitações.

Até agora já foram realizadas seis carreatas. A mobilização, em conjunto com os vereadores da coligação Juntos por Três Lagoas , percorreu vários bairros do município: Jardim das Paineiras, Interlagos, Bela Vista, Ipacarai, Santa Luzia, Jardim Carandá, Acácias, Oiti, Alvorada, JK, Vila Nova, São Carlos, Vila Haro, Vila Verde, Jardim Imperial , Santa Terezinha, Jupiá, Cinturão Verde, Vila Piloto e Vila Alegre.

Assessoria do deputado Ângelo Guerreiro – Candidato a Prefeito por Três Lagoas MS

Em tempo: As demais coligações que lançaram candidatos por Três Lagoas-MS, podem enviar seus releases que publicaremos no mesmo espaço dedicado a essa coligação.

A Redação