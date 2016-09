Correio de Três Lagoas completa 13 anos de sucesso

A história de um jornal é, muitas vezes, similar à de seu redator. Cada página, cada fotografia, cada reportagem, retrata um momento da vida de uma pessoa, de uma cidade e de um país, e traz a assinatura de quem trabalhou para que aquele fato se tornasse uma notícia.

A vida de um redator de jornal é escrita não com papel e tinta, e sim com a coragem e o sonho. A coragem de acordar todo dia, sabendo que vai lutar contra qualquer tipo de opressão e tirania que aflijam ao povo brasileiro, e que tudo fará para colaborar com as autoridades instituídas a fim de transformar situações adversas em momentos felizes. O sonho é o de acreditar que com seu esforço e garra está ajudando, pouco a pouco, a construir uma Nação brasileira melhor, mais justa, mais plural.

É com esse sonho que o jornalista Luiz Correa da Silveira Filho, o popular Luizinho, tem acordado todos os dias nos últimos 13 anos. Na terça-feira, 12 de julho, o Jornal Correio de Três Lagoas completou mais um aniversário, e durante todo esse tempo tem existido sobretudo para fazer o bem pela comunidade.

“São muitos anos de luta, e somente a Deus eu credito o êxito por estarmos ainda de pé, enfrentando as crises econômicas, e todas as demais dificuldades que têm fechado jornais por todo o país. Porque nós amamos Três Lagoas e esperamos fazer o melhor pela nossa cidade”, declarou Luizinho, visivelmente emocionado.

O apoio constante dos lojistas, profissionais liberais e empresários da cidade e da região é que tem possibilitado que o jornal continue a sair periodicamente. “Agradeço demais a todos aqueles que confiam no trabalho da gente, e que continuam acreditando pois, sem essa sustentação comercial, seria impossível continuar tirando o jornal como fazemos até hoje, sem interrupções”, assentiu o jornalista.

Amigo leal

A força do pensamento positivo de Luizinho possibilita que ele contagie as outras pessoas com seu inafastável otimismo. É o que explica o apoio que tem recebido de seu patrono e amigo, Antônio João Hugo Rodrigues, que é seu maior incentivador e que está sempre ao seu lado, com seu conselho experiente e sua liderança incontestável, tanto no setor empresarial quanto no político. “Acompanho o Antônio João desde que fui montar uma banca de jornal em Inocência, lá nos anos 1980, e me tornei o representante comercial do Correio do Estado em um momento em que ninguém acreditava na nossa região. Hoje, Inocência, Selvíria, Aparecida do Taboado, Paranaíba, todas cidades cresceram e se tornaram afamadas, mas lá atrás foi o Correio do Estado o primeiro a fazer a integração de tudo. O jornal vinha de ônibus, a gente pegava pela manhã e saía distribuindo, o povo louco pra saber as notícias, pois até por rádio e televisão era difícil pegar”, relembrou, com saudades, o jornalista.

Os anos de experiência nunca foram em vão. Toda a prática acumulada ao longo de sua trajetória possibilitou um reconhecimento inédito, quando o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na pessoa de seu presidente, o desembargador xxxx conferiu, em xxx, o diploma de jornalista do ano a Luizinho, em virtude dos inestimáveis serviços prestados ao jornalismo e ao povo de Mato Grosso do Sul, em especial de Três Lagoas e Região.

A homenagem o deixou honrado, e apenas aumentou ainda mais o desejo de Luizinho em fazer a cada dia o jornal ser mais atuante, inédito e importante para a vida de todos aqueles que o lerem. “Enquanto Deus me der forças, e eu estiver ao lado de minha amada família, Elzi, Luiz Adriano, minha nora xx e netas xxx, espero continuar a fazer um jornalista equilibrado, imparcial e que busque trazer a notícia fresquinha para nosso leitor”, assegurou Luizinho.

Por tudo isso, a comunidade espera que o jornal Correio de Três Lagoas possa celebrar muito mais aniversários, com notícias, artigos, textos importantes, mensagens publicitárias, e tudo o mais que o faz ser tão especial para tanta gente. Parabéns, e que mais comemorações venham por aí!!.

Redação