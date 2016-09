Morre Alinhado TE Ibituruna destaque da raça Guzerá Leiteiro

São Paulo, 9 de setembro de 2016 – A Semex Brasil anuncia a morte de Alinhado TE Ibituruna, de linhagem Naval JF X Princesa JF, um dos touros destaque no mercado de leite tropical, provado pelo Programa de Melhoramento Genético do Guzerá Leiteiro (PMGZGul), com Habilidades Previstas de Transmissão (PTA) para leite de 78kg (Provado / TP – Tempo de Protrombina).

“Alinhado era filho de Naval, irmão materno de Malta II JF, recordista mundial de produção leiteira, com lactação de 10.252 kg. Sua mãe descende de Rupia, uma das primeiras matrizes da família, assim como: Cravo PEAC, Barbante JF e de Bonança TE JF, recordista mundial de produção em 2004, com lactação de 9.071 kg”, comenta Christian Milani, gerente de Produtos Leite Nacional da Semex Brasil. Propriedade de João Cruz Reis Filho, Alinhado fazia parte da bateria de leite tropical da Semex desde 2012. A equipe Semex Brasil lamenta a perda deste reprodutor.

Sobre a Semex Alliance

Sediada na cidade de Guelph, Ontário, no Canadá, a Semex Alliance é a maior empresa de genética do mundo, sendo constituída por três das mais importantes cooperativas canadenses de inseminação artificial: Eastgen, Western e CIAQ, além de uma divisão responsável pelo gado de corte, a Semex Beef, nos Estados Unidos. Juntas, as cooperativas detêm o título de maior rede de distribuição do mundo entre empresas de genética. Mérito da abrangência da marca, que hoje está presente em todos os continentes e em aproximadamente 110 distribuidores em 80 países, com centrais de coleta no Brasil, China, Austrália e Argentina.

Mais informações

LN Comunicação

Lucia Nunes – diretora e jornalista

Cinthya Ramos – Assessora de Imprensa Júnior

assessoriadeimprensa@lncomunicacao.com.br