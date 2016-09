Imetextil apresenta novidades na FIMMA Brasil 2017

FIMMA

Apostando na capacidade de recuperação da economia brasileira, a Imetextil elegeu a FIMMA Brasil 2017 como o principal canal de divulgação para os lançamentos que estão sendo desenvolvidos pela empresa.

De acordo com o gerente comercial da empresa, Ricardo Gomide, desde a sua origem, em 1951, a Imetextil está comprometida com o mercado de decoração e a indústria de estofados.



Tecidos da coleção Suede DGT. Crédito: Divulgação Imetextil.

Na edição 2017 da FIMMA Brasil, a Imetextil apresentará com destaque um tecido lançamento: o Suede Softline DGT, da Coleção Prints. “É um produto especialmente desenvolvido para o mercado moveleiro, que reúne o toque aveludado, a qualidade e a durabilidade do Softline com lindas estampas em cores sólidas e vibrantes”, informa.

Gomide destaca também que estarão expostas uma nova linha que integrará a Coleção Aqualine, composta por tecidos com acabamento para áreas externas, além de tecidos rústicos com acabamentos diferenciados e produtos já existentes no mix da marca, como o Linho Provence e Jacquards. “A Feira é um dos mais importantes eventos dedicados aos segmentos de decoração e indústria de estofados, por isso, não poderíamos deixar de participar”, finaliza.

Promovida pela MOVERGS, a FIMMA Brasil 2017 acontece de 28 a 31 de março, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Saiba mais sobre a FIMMA Brasil 2017, aqui: https://www.dropbox.com/s/k7inadx1adfkplb/FIMMA%20Brasil%202017.mp4?dl=0.

Beti Sefrin

Luciane Rocha Martins

Insider2 Brasil – www.insider2.com.br