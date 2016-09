Caminhada em Defesa do SUS acontece neste domingo (11)

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo reunirá neste domingo (11) diversas entidades da sociedade civil às 10h, em frente ao prédio da Gazeta, na Avenida Paulista, nº 900. Juntos, todos seguirão em caminhada até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para entregar a Carta de São Paulo ao presidente da Comissão de Saúde.

A Carta de São Paulo é um documento que denuncia a situação já deficitária do financiamento à saúde alertando para o risco desse quadro piorar a ponto de inviabilizar o Sistema Único de Saúde (SUS) e qualquer outra política social, caso as novas propostas do Governo Federal sejam aprovadas.

O diretor do Sindicato dos Médicos de Saúde, Gerson Salvador, estará presente na caminhada e está disponível para comentar a atual situação da assistência à saúde no estado de São Paulo.

Sindicato dos Médicos de São Paulo (SIMESP)

Fundado em 1929, o Sindicato defende a atividade médica, a luta pela dignidade no exercício da medicina e o acesso à saúde como direito do cidadão. Aborda temas como planos de saúde, Sistema Único de Saúde (SUS), organizações sociais (OSs) e salário dos médicos, entre outros.

