Paraisópolis mostra talento de seus moradores em Sétima Semana Cultural

Evento terá oficinas de culinária, desfile de moda, exposição de arte e inúmeras outras atrações

A comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, será palco de uma série de atividades entre os dias 12 e 17 de setembro, quando se realiza a Sétima Semana Cultural. A programação inclui exposições de arte, oficinas de culinária e desfile de moda, dentre inúmeras outras atividades. O evento é promovido pela União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis (UMCP) e tem por objetivo divulgar os projetos em andamento na comunidade, além de sensibilizar a população sobre a importância da cultura.

A programação da Semana terá início na segunda-feira (12) com a exposição fotográfica do projeto Olhares dentro do Centro Educacional Unificado (CEU) Paraisópolis. Do lado de fora do CEU, a carreta personalizada da Caravana do Jornalismo, projeto cultural do Grupo Comunique-se, mostrará aos visitantes conteúdos multimídia, que inclui bancada de telejornal, capas históricas de veículos impressos, objetos utilizados no exercício da profissão e uma relação das palavras características da prática jornalística.

“Levar parte da história recente da imprensa brasileira para o público interessado em comunicação, como estudantes de jornalismo, profissionais da área e pessoas que não têm acesso ao dia a dia do complexo midiático. O conteúdo, além de informativo, visa entreter e trazer experiência sensorial aos visitantes, com materiais multimídia, como quiz sobre a mídia e resgate de reportagens de rádio, TV, internet e meio impresso. Transformar a visão do visitante, levando informação e experiência a quem não tem acesso, é o propósito central da Caravana do Jornalismo”, informam os responsáveis pelo projeto.

A carreta estará disponível no CEU Paraisópolis a partir do dia 12.09 das 09h às 20h, tendo no primeiro dia uma abertura formal do espaço. No dia seguinte haverá recreação com crianças da comunidade e exibição de filmes com jovens na sede da UMCP.

Na quarta-feira (14), a passarela irá para a rua com a realização do desfile Maloka Fashion, às 16h. O evento é organizado pelo projeto Periferia Inventando Moda, do estilista Alex Santos. No dia seguinte, acontece o Dia da Culinária com a realização de uma oficina para crianças, às 10h, na sede da UMCP, e uma oficina para as alunas do projeto Mãos de Maria com o ex participante do reality show MasterChef Brasil Lee Fu Kuang, na sede da Associação das Mulheres de Paraisópolis.

Na sexta-feira, dia 16, haverá solenidade em comemoração ao Dia de Paraisópolis e aos 33 anos de fundação da UMCP. A cerimônia acontece a partir das 10 horas, na sede da associação, e contará com apresentações do Ballet Paraisópolis e da Orquestra Filarmônica de Paraisópolis. No mesmo dia, a partir das 11h, haverá o lançamento do projeto Viela das Artes, onde ocorrerão diversas manifestações – dentre elas, a exposição das peças do artista plástico Berbela, que fizeram parte da abertura da novela I Love Paraisópolis, exibida pela Rede Globo no ano passado.

O calendário da sétima edição da Semana de Paraisópolis contempla também o roteiro “Paraisópolis das Artes”, que promove a visitação dos pontos turísticos da comunidade, com o objetivo de destacar os artistas locais.

Dentro da maratona de atividades, há ainda espaço para a XI Mostra Cultural de Paraisópolis, que será no sábado (17/09). Com apresentações cênicas e exposições de trabalhos artísticos e educativos desenvolvidos por alunos e artistas da comunidade, a mostra será realizada no CEU Paraisópolis, das 9 às 17 horas. Este ano, sob o tema “Nos caminhos de Paraisópolis tem…”, os trabalhos destacarão a percepção do morador sobre diferentes visões daquilo que é percebido dentro da segunda maior comunidade de São Paulo, desde problemática sonoras e resíduos, como questões relacionadas a mobilidade urbana. A Mostra Cultural de Paraisópolis também visa promover um intercâmbio entre projetos, escolas e instituições presentes dentro da comunidade.

A Sétima Semana Cultural de Paraisópolis é organizada pela União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis (UMCP), com o apoio do Instituto Escola do Povo, da Associação das Mulheres de Paraisópolis (AMP), do projeto Olhares, dos grupo Periferia Inventando Moda e Carreta Comunique-se. A Semana tem o patrocínio do Banco Bradesco.

Sobre a UMCP

Fundada em 1983, a União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis (UMCP) atua na defesa dos interesses da comunidade e na promoção de iniciativas voltadas à melhora das condições de vida das pessoas que residem no local. Por meio de programas de alfabetização, qualificação profissional, inclusão digital, projetos culturais, de esporte e lazer, acesso a emprego, saúde e habitação, a entidade trabalha diretamente na promoção de oportunidades para o desenvolvimento sócio- econômico de jovens e adultos.

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA

DIGITAL TRIX

Paula Cohn –paula.cohn@digitaltrix.com.br

Daniel Agrela – daniel.agrela@digitaltrix.com.br

Ana Paula Guedes – ana.guedes@digitaltrix.com.br

Beatriz Destefani – beatriz.destefani@digitaltrix.com.br