Abertura da exposição Portugal Portugueses reúne artistas e convidados no Museu Afro Brasil

A partir de hoje, a maior exposição de arte contemporânea lusitana está aberta ao público até janeiro de 2017

O Museu Afro Brasil abriu na noite desta quinta-feira (08) a exposição “Portugal Portugueses – Arte Contemporânea”, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A cerimônia contou com a presença de Emanoel Araújo, fundador e Diretor Executivo Curatorial do Museu Afro Brasil, que em seu discurso ressaltou a importância histórica e cultural das conquistas portuguesas na América e na África. É por isso que, segundo o curador, entre as mais de 270 obras expostas estão várias que dialogam com o Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde, por exemplo. A dramaturga portuguesa Maria Adelaide Amaral é madrinha da exposição e esteve presente na abertura.

Além dele, vários dos 42 artistas portugueses estiveram no Brasil para celebrar a ocasião e também para contar um pouco do ponto de partida para os trabalhos expostos, e suas referências. Albuquerque Mendes (autor da série Pau Brasil, que dialoga bastante com nosso país e a terrinha), Antonio Manuel (português há tanto tempo radicado no Brasil que já é chamado de brasileiro quando visita sua terra natal), Francisco Vidal (filho de angolano e de cabo-verdiana, esse pintor português tem sua obra toda voltada à questão negra), Gonçalo Pena (pintor que nas vésperas da abertura inseriu Dom Pedro I numa de suas telas para homenagear o Brasil), Miguel Palma (sua instalação “Plataforma” promete chamar atenção de quem visitar a mostra), Nuno Ramalho (que usou centenas de moedas brasileiras para compor seu grande painel), Nuno Sousa Vieira, Pedro Valdez Cardoso, Rui Calçada Bastos, Manuel Correia, Teresa Braula Reis (uma das mulheres consideradas pelo curador como representante da nova geração de artistas portugueses), Vasco Araújo (artista que tem sua obra toda voltada à questão da visão europeia em relação aos negros) e Vasco Futscher.

A exposição “Portugal Portugueses – Arte Contemporânea” estará aberta para visitação até 08 de janeiro de 2017, de terça a domingo, das 10h às 17h, sendo que aos sábados a entrada é gratuita.

Confira na galeria de fotos os cliques do evento de abertura.

Crédito: Fábio Chiba.

SERVIÇO:

Exposição “Portugal Portugueses – Arte Contemporânea”

• Abertura de exposição – para o público: 9 de setembro de 2016

• Encerramento: 8 de janeiro de 2017

#mab #museuafrobrasil #culturabrasileira #arte #culturasp #museu #saopaulo #sp #ibirapuera #parqueibirapuera #PortugalPortugueses #ArteContemporanea #ArtePortuguesa

App Museu Afro Brasil disponível para IOS e Android, com download gratuito na Google Play e App Store.

Museu Afro Brasil

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n

Parque Ibirapuera – Portão 10

São Paulo / SP – 04094 050

Fone: 55 11 3320-8900

www.museuafrobrasil.org.br

O funcionamento do museu é de terça-feira a domingo, das 10 às 17hs, com permanência até às 18hs.

Ingresso:

R$ 6,00 – Meia Entrada: R$ 3,00

Gratuidade aos sábados

Informações para a imprensa – MktMix – Assessoria de Imprensa

Guilherme Athaide: (11) 3060-3640 (r. 3631); (11) 99703-1505 – guilherme@mktmix.com.br

Informações para a imprensa – Museu Afro Brasil

Gabriel Cruz: – gabriel.cruz@museuafrobrasil.org.br

Luiza Magalhães – luiza.magalhaes@museuafrobrasil.org.br

Natalia Moriyama: – natalia@museuafrobrasil.org.br

Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo

Viviane Ferreira – viferreira@sp.gov.br

Gisele Turteltaub – gisele@sp.gov.br

Imagens disponíveis para download …