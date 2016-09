https://www.youtube.com/watch?v=Lhav3ChtJKE

Em outubro e novembro, o público de diversas cidades poderá ter contato com uma história divertida e emocionante, concebida, escrita e interpretada pela atriz Tereza Gontijo, mais conhecida como Palhaça Guadalupe. Casas de Cultura e Cidadania de São Paulo, Osasco, Lins, Barra Bonita, Caconde e São José do Rio Pardo receberão apresentações gratuitas do espetáculo “Olga, a Pulga”. Tantos os alunos das instituições quanto o público em geral poderão prestigiar gratuitamente as peripécias de Guadalupe e sua pequena grande amiga. Algumas cidades recebem também a oficina “Técnicas Básicas de Palhaço”.

Em “Olga, a Pulga”, Tereza Gontijo promove uma grande interação com a plateia, demonstrando domínio da cena e do espetáculo. Em uma esquina de rua, onde não há nada além de uma lixeira, um muro, alguns caixotes e um poste de luz, mora a Palhaça Guadalupe. Antes uma grande artista, hoje ela mora numa lata de lixo, mas não deixa de lado sua essência e faz de sua nova morada o seu picadeiro. Lá ela conhece Olga, uma pulga acróbata que anda na corda bamba, e passa a apresentar seu grande show. Reutilizando materiais que foram jogados no lixo, como sacolas plásticas, um funil e uma trena, Guadalupe apresenta-se como domadora dessa pequena grande estrela.

Do começo ao final surpreendente, o público fica totalmente cativo com as peripécias desta palhaça e de sua amiga imaginária, que é lançada em uma catapulta e caminha pelo “trampolim da morte”. Dos elementos como papelão, sacolas plásticas, um funil e uma trena, ao cenário e figurino, tudo representa a dura realidade em que vivem. Mas não faltam palhaçadas e trapalhadas nesta narrativa que retrata o cotidiano da dupla, do despertar à procura por comida, da transformação do espaço à realização do grande show.

As cidades também receberão a oficina “Técnicas Básicas de Palhaço”, ministrada por Anderson Spada, diretor do espetáculo. Com acompanhamento da artista Tereza Gontijo, a oficina aborda o circo e a palhaçaria clássica, com o aprendizado de piadas físicas, partituras de movimento e pequenas cenas em dupla. “Técnicas Básicas de Palhaço” tem por objetivo a interação entre pais e filhos, o desenvolvimento da desinibição e da espontaneidade, através das trapalhadas de palhaços. Pais e filhos farão juntos como forma de interagirem de maneira diferente da cotidiana, para, depois, brincarem de palhaçaria em suas casas.

Importante citar que este projeto se realiza através do EDITAL PROAC Nº 11/2015 – MONTAGEM E TEMPORADA E/OU CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULO DE CIRCO

FICHA TÉCNICA

Atuação, concepção e texto: Tereza Gontijo

Direção: Anderson Spada

Cenografia: Estevão Machado e Bira Nogueira

Figurino: Christiane Galvan

Pesquisa sonora: Tereza Gontijo

Vídeo e edição: Samir El Shaer

Técnico de luz e som: Cic Morais

Projeto gráfico: Estevão Machado

Produção Executiva: Melina Marchetti

Assessoria de Imprensa: Moretti Cultura e Comunicação

SERVIÇO LINS

O quê: Espetáculo Olga, a Pulga

Onde: Casa de Cultura e Cidadania de Lins – Rua Regente Feijó, 52 – Centro – Lins, SP

Quando: Dia 07/10, com sessões às 9h30 e às 14h (Fechadas aos alunos da instituição) e no dia 08/10, às 11h (Apresentação aberta ao público).

Quantidade de lugares: 200

Quanto: Grátis – Não haverá retirada antecipada de ingressos (o espaço tem acesso para cadeirantes)

Duração: 50 min

Classificação: Livre

O quê: Oficina “Técnicas Básicas de Palhaço”

Onde: Casa de Cultura e Cidadania de Lins – Rua Regente Feijó, 52 – Centro

Quando: 06/10, das 18h às 19h (Fechada aos alunos da instituição) e no dia 08/10, das 09h às 10h (aberta ao público em geral).

Quanto: Grátis – Limite de 30 pessoas // Inscrições: 15 min antes do início da oficina

Para quem: Participantes acima dos 06 anos

SERVIÇO SÃO PAULO

O quê: Espetáculo Olga, a Pulga

Onde: Casa de Cultura e Cidadania de São Paulo – Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri

Quando: Dia 17/10, com sessões às 10h e às 13h50 (Fechadas aos alunos da instituição) e no dia 18/10, às 19h (Apresentação aberta ao público).

Quantidade de lugares: 250

Quanto: Grátis – Ingressos distribuídos 30 min antes do espetáculo. Limite de 02 ingressos por pessoa (o espaço tem acesso para cadeirantes)

Duração: 50 min

Classificação: Livre

O quê: Oficina “Técnicas Básicas de Palhaço”

Onde: Casa de Cultura e Cidadania de São Paulo – Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri

Quando: Dia 18/10, das 13h50 às 14h50 e dia 19/10, das 10h às 11h (Fechadas aos alunos da instituição).

Quanto: Grátis – Limite de 30 pessoas // Inscrições: 15 min antes do início da oficina

Para quem: Participantes acima dos 06 anos

SERVIÇO OSASCO

O quê: Espetáculo Olga, a Pulga

Onde: Casa de Cultura e Cidadania de Osasco – Rua Dr. Miguel de Campos Junior S/N – Colinas D’oeste

Quando: Dia 21/10, com sessões às 9h30 e às 14h (Fechadas aos alunos da instituição) e no dia 22/10, às 10h (Apresentação aberta ao público).

Quantidade de lugares: 120

Quanto: Grátis – Ingressos distribuídos 30 min antes do espetáculo. Limite de 02 ingressos por pessoa (o espaço tem acesso para cadeirantes)

Duração: 50 min

Classificação: Livre

O quê: Oficina “Técnicas Básicas de Palhaço”

Onde: Casa de Cultura e Cidadania de Osasco – Rua Dr. Miguel de Campos Junior S/N – Colinas D’oeste

Quando: 20/10, das 14h às 15h (Fechada aos alunos da instituição) e no dia 22/10, das 12h às 13h (aberta ao público em geral).

Quanto: Grátis – Limite de 30 pessoas // Inscrições: 15 min antes do início da oficina

Para quem: Participantes acima dos 06 anos

SERVIÇO BARRA BONITA

O quê: Espetáculo Olga, a Pulga

Onde: Casa de Cultura e Cidadania de Barra Bonita – Rua Carlos Tozelli, nº 7 – COHAB

Quando: Dias 08/11, às 14h e 09/11, às 10h (Fechadas aos alunos da instituição) e no dia 09/11, às 19h30 (Apresentação aberta ao público).

Quantidade de lugares: 300

Quanto: Grátis – Ingressos distribuídos 30 min antes do espetáculo. Limite de 02 ingressos por pessoa (o espaço tem acesso para cadeirantes)

Duração: 50 min

Classificação: Livre

O quê: Oficina “Técnicas Básicas de Palhaço”

Onde: Casa de Cultura e Cidadania de Barra Bonita – Rua Carlos Tozelli, nº 7 – COHAB

Quando: Dia 09/11, das 14h às 15h e dia 10/11, das 09h às 10h (Fechada aos alunos da instituição).

Quanto: Grátis – Limite de 30 pessoas // Inscrições: 15 min antes do início da oficina

Para quem: Participantes acima dos 06 anos

SERVIÇO CACONDE

O quê: Espetáculo Olga, a Pulga

Onde: Espaço Cultural Ranieri Mazzilli – Praça Ranieri Mazzilli, s/n, Centro

Quando: Dias 21/11, às 14h e 22/11, às 09h30 (Fechadas aos alunos da instituição) e no dia 22/11, às 19h (Apresentação aberta ao público).

Quantidade de lugares: 350

Quanto: Grátis – Ingressos distribuídos 30 min antes do espetáculo. Limite de 02 ingressos por pessoa (o espaço tem acesso para cadeirantes)

Duração: 50 min

Classificação: Livre

O quê: Oficina “Técnicas Básicas de Palhaço”

Onde:

Quando: Dia 22/11, das 14h às 15h e no dia 23/11, das 08h às 09h (Fechada aos alunos da instituição).

Quanto: Grátis – Limite de 30 pessoas // Inscrições: 15 min antes do início da oficina

Para quem: Participantes acima dos 06 anos

SERVIÇO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

O quê: Espetáculo Olga, a Pulga

Onde: Casa de Cultura e Cidadania de São José do Rio Pardo – Avenida Benedito dos Reis Scigliani, nº 255 – Buenos Aires

Quando: Dia 25/11, com sessões às 09:40h e às 15:40h (Fechadas aos alunos da instituição) e no dia 26/11, às 11h (Apresentação aberta ao público)

Quantidade de lugares: 340

Quanto: Grátis – Ingressos distribuídos 30 min antes do espetáculo. Limite de 02 ingressos por pessoa (o espaço tem acesso para cadeirantes)

Duração: 50 min

Classificação: Livre

O quê: Oficina “Técnicas Básicas de Palhaço”

Onde: Casa de Cultura e Cidadania de São José do Rio Pardo – Avenida Benedito dos Reis Quando: Dia 24/11, das 15h40 às 16h40 (Fechada aos alunos da instituição) e no dia 26/11, das 09h às 10h (aberta ao público em geral).

Quanto: Grátis – Limite de 30 pessoas // Inscrições: 15 min antes do início da oficina

Para quem: Participantes acima dos 06 anos

IMPRENSA // André Moretti

Contatos

moretti.moretti@gmail.com

Galeria de Imagens: https: ESPETÁCULO OLGA A PULGA – CREDITO GIULIANA CERCHIARI