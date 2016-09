Devo investir nos fundos de Petro e Vale?

NO FUNDO, NO FUNDO

A coluna quinzenal que o deixa por dentro do mercado

Só com reza braba

Nossasinhora, vou ver se aproveito o feriado pra ir na missa… Tô muito fechado! Jorge N.

Morri de rir do e-mail do Jorge na véspera do feriado. O coitado está em uma saga por um fundo de ações decente (daqueles em que o gestor de fato seleciona ativos na bolsa).

Ele adoraria ter o Dynamo Cougar (quem não?), mas está fechado. Correu atrás da reabertura dos fundos da SPX, mas a fila está grande. Aí recorreu ao Ibiuna Ações, também uma recomendação nossa. E eu tive que contar a ele que também acabou de fechar…

Ibiúna Ações é a segunda de nossas recomendações; e quem não correr não conseguirá aproveitar. O Garde D’Artagnan, um multimercado, já não recebe mais investidores. Mas, não se desespere, Jorge, há pelo menos outros seis bons multimercados e quatro bons fundos de ações nas recomendações aos assinantes abertos. E a caça continua.

Eu e o Felipe Miranda concordamos que fundo com uma ação só não faz sentido, mas ainda discutimos diariamente a capacidade de um gestor conseguir retorno acima do mercado ao selecionar ações.

É uma autocrítica, na realidade. O Felipe se questiona se teve sorte até hoje ou se realmente tem uma habilidade especial para escolher bons ativos. Acredito na segunda opção, assim como acredito que há gestores capazes de gerar um retorno diferenciado sobre o Ibovespa com um bom trabalho de seleção de ações.

É o caso do Cota Cheia do hoje, um gestor ativo de ações com um dos melhores desempenhos do ano: a Guepardo. O fundo Escalonado rende 44 por cento no acumulado de 2016. Puxaram o retorno as ações de Gerdau, JSL e Randon, assim como Duratex, que já não está mais no portfólio.

O Escalonado é recente, mas acessa a mesma carteira de ações dos tradicionais fundos da casa. A Guepardo foi bastante penalizada com resgates no ano passado, sob o peso do prejuízo de 36 por cento no fundo principal (se você sacou, pode se arrepender agora), mas tem um histórico robusto. Desde 2004, quando foi criado, o Guepardo FIC FIA rende 1.109,58 por cento, contra 147,36 por cento do Ibovespa no período.

A criação do Escalonado, o único fundo da casa aberto para captação, é um exemplo de responsabilidade da Guepardo com o passivo. Depois de pedido o resgate, o dinheiro é devolvido em seis parcelas mensais (e continua rendendo ao longo desse período, obviamente).

O formato dá tempo ao gestor para vender ações com calma, o que lhe permite aplicar em papéis de menor liquidez, se houver alto potencial de retorno. Quem ganha é o investidor.

A gestora avisa: o fundo é um investimento para o longo prazo. Aventureiros de curta viagem não são bem-vindos.

Não vou resistir em dedicar o Cota Murcha da quinzena aos fundos do Santander que cobram 4 por cento ao ano do cliente para empacotar ações da Petrobras e da Vale. O banco tem os dois fundos mais caros da indústria dedicados a uma única ação. O Santander Petrobras 2 e o Santander Vale 2: somam milhões de reais, de 11.909 investidores.

Te conheço?

Gasto boa parte das minhas horas explicando o que é a Empiricus para o mercado financeiro. O investidor já conhece. Mas, para os gestores de recursos e distribuidores, nós ainda somos o grande mistério que fala uma língua diferente, não aceita comissão de ninguém e, incrível, movimenta os mercados e gera fluxos.

Se você conhece alguém que ainda não entendeu a Empiricus, recomende o curta-metragem Contragolpe. Vai poupar sua saliva.

Um abraço!

Luciana Seabra.