PMA autua empresa em R$ 24,5 mil por transporte ilegal de 49 toneladas de soda cáustica, produto perigoso

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas, em fiscalização no Posto Fiscal da BR 262, nas proximidades da divisa com o estado de São Paulo, apreenderam um veículo acoplado a um reboque/tanque bitrem por transporte de produto perigoso ilegalmente.

A carreta transportava 49.005 kg de soda cáustica sem a licença ambiental que permitiria o transporte. Além disso, também não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental.

O veículo com o produto perigoso foram apreendidos. A empresa transportadora e proprietária do material, com domicílio jurídico na cidade de Três Lagoas foi autuada administrativamente e multada em R$ 24.500,00.

O produto perigoso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a licença ambiental, que prevê pena de prisão de três a seis meses. Também poderão responder por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.

