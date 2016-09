PMA autua campo-grandense em R$ 1,5 mil por maus-tratos ao transportar galo de briga e galinha em porta-malas de veículo

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais do Posto do Taquarussu, na BR 262, em Anastácio foram acionados ontem (9) à tarde, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), para proceder a autuação administrativa a um infrator por maus-tratos a animais. A PRF havia abordado um veículo VW gol, conduzido por um homem de 43 anos e, no porta-malas, foram encontrados um galo de briga e uma galinha de angola, transportados ilegalmente em situação de maus-tratos.

Os animais eram transportados em uma caixa plástica, amarrados e recobertos totalmente com tecidos, em local sem ventilação e de difícil respiração. Segundo o infrator, ele levaria as aves para um sítio na área rural do município de Aquidauana. O galo de briga apresentava as esporas mutiladas e ferimentos, indicando que já havia sido utilizado em rinhas. O Veículo e as aves foram apreendidos.

O infrator, residente em Campo Grande, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Anastácio e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais domésticos. Se condenado, poderá pegar pena de três meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.500,00 pela PMA.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

Galeria de Imagens: Divulgação PMAMS