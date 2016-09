Bruno e Murray batem espanhóis e levam o título do US Open

10 set 2016

Acompanhado do britânico Jamie Murray, o brasileiro Bruno Soares conquistou neste sábado o título de duplas do US Open ao vencer na final os espanhóis Pablo Carreño Busta e Guillermo García-López por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-3.

saiba mais

Soares é campeão nos EUA com Murray e conquista 3º Slam do ano

Soares e Murray vencem franceses e farão final do US Open

Bruno Soares e Jamie Murray vão à final nas duplas no US Open

Soares vence nas duplas e encara André Sá; Bellucci e Demoliner caem

Soares vai à quadra pela segunda vez no dia e vence nas duplas mistas



Bruno Soares (à direita) e Jamie Murray recebem o troféu do título de duplas masculinas do Aberto dos EUA 2016

Foto: Getty Images

Com a conquista, Soares se tornou o primeiro brasileiro a vencer dois Grand Slams em uma única temporada. No início do ano, também ao lado do irmão de Andy Murray, número dois do mundo, o mineiro tinha levantado o troféu nas duplas no Aberto da Austrália.

Publicidade

Soares já tinha conquistado o US Open em duas oportunidades, 2012 e 2014, mas nas duplas mistas. O brasileiro já tinha chegado à decisão das duplas do último Grand Slam da temporada em 2013, acompanhado do austríaco Alexader Peya, mas acabou derrotado pelo indiano Leander Paes e o tcheco Radek Stepanek.

Melhores no jogo desde o início, Soares e Murray não tiveram dificuldades para quebrar o saque dos espanhóis e fecharam o jogo em apenas dois sets, em uma hora e 18 minutos de partida.

Oitavo melhor do mundo, o brasileiro agora deve figurar no ‘top-5’ das duplas com a conquista. Além disso, dividirá com Murray um prêmio de US$ 625 mil pelo título no US Open.

EFE