Nova frente fria atinge Sul, SP e MS na próxima semana

Frente fria associada a um ciclone extratropical avança pelo país na próxima semana

10 set 2016

Uma nova frente fria associada à um forte ciclone extratropical vai mudar o tempo no sul do Brasil durante a próxima semana. Esse sistema favorecerá a ocorrência de chuva na Região Sul, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul a partir da segunda-feira, dia 12 de setembro.

Além da chuva, essa frente fria virá acompanhada de uma forte massa de ar polar que irá provocar novamente queda acentuada de temperatura no Sul do Brasil, e a sensação voltará a ser de frio na Região. Na sequência de imagens a seguir é possível acompanhar a temperatura máxima estimada para os próximos dias.



Figura 1 – Temperatura máxima estimada pelo modelo meteorológico entre os dias 11 e 16 de setembro de 2016.

Os modelos meteorológicos estimam que o centro do ciclone extratropical atingirá pressão atmosférica próxima ou um pouco abaixo de 980 hPa. Para efeitos de curiosidade, o menor valor de pressão atmosférica registrado para o Furacão (ciclone tropical) Hermine, que atingiu o Estado da Flórida nos Estados Unidos no começo de setembro, foi de 982 hPa.

Mar agitado

O ciclone extratropical já começa a provocar ventos fortes sobre o oceano a partir da noite de segunda-feira, dia 12 de setembro, e vai contribuir para a elevação do mar na altura da costa da Região Sul. A Marinha do Brasil já emitiu um aviso de mar grosso/muito grosso para a região, com ondas entre 3,0 e 5,0 metros, entre as 21h00 do dia 12 de setembro e as 21h00 do dia 13 de setembro de 2016. No dia 14 de setembro a pista de ventos formadas pelo ciclone e pelo sistema de alta pressão que acompanha a frente fria começam a deixar o mar muito agitado no litoral do Rio Grande do Sul, com ondas que podem chegar a 2.0 metros de altura.

No dia 15 de setembro a agitação marítima chega também ao litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Entre a madrugada e a manhã do dia 16 de setembro, o mar fica agitado na costa do Rio de Janeiro.



Figura 2 – Altura significativa e direção de ondas estimadas pelo modelo oceânico entre os dias 12 e 16 de setembro de 2016.

