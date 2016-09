Carro pega fogo e interdita parte de rotatória na Ernesto Geisel

Fogo consumiu veículo rapidamente. (Foto: Direto das Ruas)

Carro pegou fogo na manhã deste sábado (09), na rotatória da Avenida Ernesto Geisel com a Rua Rachid Neder, na região do bairro Cabreúva, em Campo Grande. O Peugeot ficou parcialmente destruído e ainda não se sabe os motivos do incêndio. A pista no sentido bairro-Centro da rotatória ficou interditada.

O aposentado Edil Vicente, 71 anos, que estava como passageiro no veículo, disse que primeiro começou a sair uma fumaça do carro e em seguida o veículo pegou fogo. “Foi tudo muito rápido, não deu tempo nem de levantar o capô para ver o que era a fumaça”, disse.

Segundo Vicente, era o filho dele que dirigia o veículo, mas o rapaz preferiu não dar entrevista. Pessoas que passavam pelo local tentaram a ajudar a apagar o incêndio com extintores, mas o carro foi consumido rapidamente.

O Corpo de Bombeiros também foi chamado, mas quando chegou ao local o veículo já estava destruído.

Os proprietários suspeitam que o carro tenha apresentado problemas elétricos, apesar de ter sido vistoriado há três meses. “Foi um susto e o que chateia a gente é o prejuízo”, finaliza Vicente.