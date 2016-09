Primeiro debate entre prefeitáveis da Capital reúne oito candidatos

Evento reuniu alguns dos candidatos a prefeito de Campo Grande nesta noite (Foto: Divulgação)

Oito candidatos à prefeitura de Campo Grande se reuniram na noite desta sexta-feira (9) no auditório da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) para participar de um debate sobre políticas públicas para negros, realizado pelo Fórum Permanente de Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul.

Este é o primeiro evento que reúne os candidatos a prefeito da Capital para um debate. Cerca de 70 pessoas acompanharam as discussões, com temas levantados pelas lideranças do movimento no Estado, apresentando soluções e projetos para atender as demandas existentes tanto em comunidades específicas, como na sociedade como um todo.

Entre os presentes, estiveram os candidatos Rose Modesto (PSDB), Marquinhos Trad (PSD), Alex do PT, Marcelo Bluma (PV), Lauro Davi (PROS), Elizeu Amarilha (PSDC), Aroldo Figueiró (PTN) e Suél Ferranti (PSTU).

Marquinhos teve que sair antes do início do debate, mas deixou documento com as propostas para o setor. Como o evento estava agendado para às 18h, mas começou às 19h, Rose, por volta das 20h, e Alex, às 19h40, tiveram que sair antes do fim pois tinham que cumprir outras agendas já marcadas.

Os demais permaneceram no local. Em sua fala, além de apresentar projetos, Rose lamentou que nem todos os candidatos foram ao evento. Alex, em sua fala, destacou que a criação de coordenadorias para assuntos raciais precisam de ações efetivas.