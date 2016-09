Homem é preso por estuprar aluna de 13 anos perto de escola, diz polícia

Menina matou aula para se encontrar com homem dentro de carro em MS. Ele estava armado e justificou dizendo que era ameaçado pela família dela.

Ilustração

Um comerciante de 31 anos foi preso por estupro de vulnerável depois de ser flagrado com uma menina de 13 anos no bairro Parque Novos Estados, região norte de Campo Grande. O flagrante foi na terça-feira (6) de manhã, perto da escola onde a adolescente estuda.

O delegado Paulo Sérgio Lauretto, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) informou ao G1 nesta sexta-feira (9) que a garota matou aula para se encontrar com o homem, que estava armado com um revólver calibre 32 e uma faca.

“Ela disse que tinha matado aula pra se encontrar com ele no carro, ali perto do colégio. Na verdade, já existia um relacionamento anterior entre o rapaz e a vítima. A família dela, inclusive, registrou um boletim de ocorrência contra ele em junho, quando ficou sabendo da conjunção carnal. Esse é o tipo de estupro de vulnerável sem violência, mas que é estupro por conta da idade da vítima”, informou Lauretto.

Ainda segundo o delegado, o suspeito disse que comprou a arma de fogo para se defender porque estava sendo ameaçado pela família da vítima desde junho, quando foi registrado o primeiro boletim de ocorrência por estupro. O suspeito ainda disse que foi orientado pelo advogado a se afastar da garota, mas não seguiu a recomendação.

Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado para um presídio da capital. As armas e as munições foram apreendidas pela polícia, que também pediu exame de sexologia forense na vítima.